2018-07-19

記者鄒景雯／特稿

因三中案遭到起訴的馬英九前總統，昨天慎重其事的跑到國民黨中常會去發表演說，公開對幹北檢，可惜若干「魚目混珠」的手法，壞了法學博士背景者起碼的嚴謹，或可定位他現階段的政治目的恐怕遠大於其他。

馬英九是這樣說的：「北檢動用空前司法資源，查了好幾年，證明我沒有從本黨黨產拿一毛錢進自己的口袋，也沒有收取任何買家的一毛錢」。聽到如此的敘述，腦筋清楚的中常委應該要當場質疑：北檢什麼時候證明過馬沒拿一毛錢進自己的口袋？真是胡說八道。

北檢的起訴書寫得非常明白，檢察官以背信罪起訴馬英九，意指馬涉嫌賤賣黨產，把很多錢放進了特定人的口袋，針對這項嚴厲的指控，馬應該就題答題，提出具體證據有效抗辯，何須轉移焦點，扯到錢是否進自己口袋的另一回事，北檢並未以貪汙罪起訴，不是嗎？至於北檢未以貪汙起訴，只能說檢察官目前還沒有查到錢流回馬英九口袋的證據，絕不表示北檢已經證明沒有一分錢進馬的口袋，馬英九不斷跳針解釋，是刻意的詭辯，反而更加啟人疑竇。

事實上，北檢的起訴書告訴我們，權力暗室裡的馬英九，才是真正厲害的「喬王」。當年中影、中廣這些肥肉、好康，有能力買的，有興趣經營的，所在多有；但是馬英九偏偏挑上的，要嘛是資金不夠，要嘛是根本不識貨，不僅通通都不構成買賣的門檻，而且大受馬英九歡迎，因為這些人全是馬友友，政商術語中的「自己人」？為什麼不循市場法則，執意「特許」，這是馬英九最該向中常會報告的，也是中常委最應提問的，昨天卻逕付闕如，這個黨的虛偽之處，讓外界嘆為觀止。

因為，馬英九今天之所以會陰溝裡翻船，全是栽在同志的手裡，三百片的保命光碟之所以有備而來、全程錄製，而且保存完好，當年張哲琛與汪海清的背後，當然有「高人」指點，可以想見當時的交易協商過程，馬英九的不沾鍋決策，讓這些人害怕到了何種境地。由於余文不再，替死鬼沒了，特偵組裁撤，擋箭牌也沒了，馬英九才在潮水退下後現出了原形，讓北檢在十餘年後的今天得以順利奉證據起訴。如果一定要說是「奉命」，那也是奉國民黨黨官的命，怪不了他人。

不過，馬英九不斷提醒大家，到底有沒有錢進了他的口袋，這確實是檢調今後應該持續追查的要項，所有人都樂見最終水落石出，這點馬英九倒是不必擔心，大家的看法一致。