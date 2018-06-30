育兒津貼2500元 不同調縣市要退場

2018-06-30

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院擴大發放育兒津貼，所得稅率在廿％以下、沒有領取育嬰留職停薪津貼，以及小朋友未接受公共或準公共化服務者，零到四歲前兩胎每月發放二千五百元，第三胎每月三千五百元，行政院昨天與衛福部會商，鑑於至少五、六個縣市育兒津貼政策與中央不同調，決定與個別縣市協商，協助地方訂出落日等退場方案或過渡期間做法，全國統一發放育兒津貼前兩胎每月二千五百元，第三胎每月三千五百元。

這將是行政院首度要協助縣市訂定地方育兒津貼與中央不同調的退場機制，目前台北市政府育兒津貼可發放到五歲，桃園市育兒津貼則是每月三千元，由於不少縣市都與中央不同調，為避免形成社會福利政策一國多制的混亂現象，政院要推動育兒津貼全國齊一標準。

避免一國多制 中央地方齊一

行政院政務委員林萬億表示，政院盼縣市政府發放育兒津貼與中央齊一標準，因此，政院將訂出與縣市協商的原則，並與個別縣市會商，最後訂出退場方案或過渡期間的做法。

林萬億坦言，確實有不少縣市與政院宣布的育兒津貼補助方案不同，他了解個別縣市有其地方壓力的考量，由於這些縣市已先實施，因此盼透過協商使地方政府與中央儘量配合，被詢及若有縣市堅持要推動加碼措施，行政院有何對策？林萬億說：「若真的有，屆時再來談。」

政院與縣市協商 訂退場方案

林萬億昨邀衛福部官員會商少子化對策，衛福部盤點各縣市育兒津貼等政策，發現中央與地方確實有不少差異，會中也討論零到二歲嬰幼兒家外送托，行政院長賴清德雖拍板補助對象改為直接補助家長而非給保母，但補助金額要另訂；衛福部向林萬億報告目前初步蒐集到各縣市原補助給保母的資料，不過，林萬億認為資料不是很完整，還要做更精確分析，才能提供最後決策的判斷。

林萬億表示，補助直接給家長行政上比較簡便，但政府還是要確保托育品質，因此地方政府仍會挑選合格的保母或私托簽約，家長將孩子送去簽約的準公共化保母或私托，即可獲得補助 。

雖然民進黨立委主張每月補助給一般家庭的托育津貼統一訂為六千元，不要再分區另訂補助金額，林萬億則說：「賴院長要我用證據來說話！」