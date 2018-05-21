停火關鍵…不是黃豆、是頁岩油

2018-05-21

〔記者高嘉和／綜合報導〕這次美中經貿磋商聯合聲明，雙方在智慧財產、投資領域等，並未有具體內容，且大幅減少美中貿易逆差，也無具體時程及購買金額；但中國媒體解讀，有關聲明中「雙方同意有意義地增加美國農產品和能源出口，美方將派團赴華討論具體事項」，顯示中國之前打黃豆牌並未奏效，最終是承諾願擴大進口頁岩油等能源，才是美國讓步的主要關鍵之一。

彭博先前報導，根據花旗集團（Citigroup Inc.）報告，美國去年對中國的石油淨出口量平均每天約四十三．五萬桶，比前年平均每天十八萬桶增加了一倍多；美國原油及天然氣出口到亞洲的數字未來五年內都會大幅增長；若中國拿美國頁岩油當籌碼，將比黃豆等農產品更具效果。

中國「觀察者網」分析，在前波國際油價奔上百美元高檔後，美國大量資本湧入頁岩油開採，一躍成為全球主要原油開採國之一。二○一五年底，美國正式結束原油出口禁令，加上之前頁岩油開採累積的「堰塞湖」效應，美國急欲對外拓展原油出口市場，中國已成為加拿大之後、美國原油第二大買家。

分析指出，若以中國每個月進口美國原油一三○五萬桶推算，以每桶五十或八十美元計算，每月進口值約六．五億到十．四億美元，每年可達七十八億到一二五億美元，目前雖難以平衡美中間每年高達三千七百億餘元貿易赤字，但美國原油僅佔中國進口總量的五％不到，未來成長空間可期。