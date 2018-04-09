近蘇人士：若黨和市民需要 蘇願戰新北

2018-04-09

蘇貞昌今會陳菊 會後將表態是否披戰袍

〔記者楊淳卉／台北報導〕將接任總統府秘書長的高雄市長陳菊今將赴超越基金會，拜會勸進前行政院長蘇貞昌參選新北市長，民進黨由蘇出戰新北幾成定局。據悉，對於是否接受黨中央徵召參選新北市長，蘇貞昌會後將有所回應。

為搞定新北市長人選布局，兼任黨主席的總統蔡英文七日約見前行政院長游錫堃及黨內爭取提名的立委吳秉叡、羅致政，吳秉叡會後宣布退選。陳菊今與蘇貞昌會面後，蔡總統十二日也將約見蘇，以最高規格鋪陳蘇貞昌征戰新北之路。

近蘇人士表示，就算蘇貞昌出戰，新北也不是一定贏的局，而蘇若願意出戰只有兩個理由，一是黨需要他，二是新北市民需要他。此外，國民黨新北市長參選人侯友宜不是好打的對手，若非蘇與侯支持度有得拚，蘇也不會考慮。

近蘇人士表示，正如陳菊過去所說「戰士沒有選擇戰場的權利」，蘇系在國民黨新北市長初選前聚會，包括立委、新北議員及地方大老，都表達若吳秉叡民調撐不上去，希望蘇出戰，蘇聆聽大家意見，但沒有表示。

另據悉，面對黨內挺前行政院長游錫堃的非蘇系、非新系成員的不滿，蔡英文七日約見游錫堃時，特地拜託游錫堃組成輔選小組，負責輔選挺游的新北議員。然而游錫堃當場拒絕蔡，表示他既非候選人，又沒有公職，如何輔選？

「沒身分輔選」 游當面拒蔡

針對新北黨內整合問題，黨內人士指出，非蘇、非新系雖不至於不挺蘇貞昌，但「出力會分輕重」，這是比較麻煩的地方。蘇系人士則說，派系都不是問題，民進黨的傳統就是黨確定提名後，大家都會支持，如果不支持，選民也不會支持。

針對立委高志鵬嗆若民進黨新北仍輸，黨主席蔡英文及行政院長賴清德都要下來，蘇系人士認為，「從來就沒有選輸行政院長要下台這種問題」，但對高的發言，大家可以體諒。

一位游系成員不滿說，游從沒主動說過要選，但黨內卻有人放話有做民調，故意給游「洗臉」，是否有這份民調，黨要給個交代。