喜樂島聯盟成立 李登輝籲挺公投正名

2018-04-08

〔記者葛祐豪、張瑞楨／綜合報導〕訴求「獨立公投，正名入聯」的《喜樂島聯盟》，昨天在高雄舉行成立大會，湧入三千多名支持群眾，前總統李登輝出席，呼籲人民用公投展現台灣正名制憲的力量，用選票淘汰當中國打手的政黨與政治人物；前總統陳水扁透過錄影方式聲援，強調台灣要成為一個新而獨立的國家，絕對要進入聯合國。

民視董事長郭倍宏結合李登輝、陳水扁兩位前總統及本土大老籌組的《喜樂島聯盟》，昨在高雄國際會議中心舉行成立大會，發表「獨立公投，正名入聯」宣言，目標是推動明年四月六日舉行獨立公投，會中並選出郭倍宏擔任聯盟總召集人。

剛升格當阿祖的前總統李登輝壓軸出場，受到全場熱烈掌聲歡迎。他致詞表示，台灣有超過七成五的老百姓認為自己是台灣人，表達台灣人對國家的自我認同，大家更應打拚，宣傳推動「獨立公投，正名入聯」。

李登輝說，當家做主一直是台灣人最深沈的願望，但受限於國際形勢而未能實現；現在是所有台灣人拋下成見，推動以台灣名義走向世界的大好時機。李登輝呼籲在場支持者，用選票淘汰為中國發聲、當中國打手、挑動省籍情緒的政黨與政治人物。

爭取台灣名義加入聯合國

郭倍宏說，第一階段是呼籲民進黨政府於今年八月底推動公投法修法。第二階段是明年四月六日舉辦獨立公投；第三階段則是制定新憲法，爭取國際承認以台灣名義加入聯合國。

陳水扁昨透過錄影發表談話說，只要還有一口氣在，他向大家保證，將「用我的不自由，來換取台灣永久的自由」，台灣要成為一個新而獨立的國家，台灣絕對要進入聯合國。

昨是鄭南榕自焚廿九週年紀念日，鄭南榕女兒鄭竹梅出席強調，面對中國威脅，公民自決投票是手段之一，台灣人不願被統一、不願被一國兩制，「現在不決定，會等著被人決定，現在不選擇，會等著被人選擇。」

針對陳水扁透過錄影方式，發表政治談話，是否違反規定，台中監獄副典獄長李進國昨天僅表示「還要再研議」。