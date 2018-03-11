地熱國家隊啟動 探勘仁澤溫泉

2018-03-11

〔記者黃佩君、林菁樺／台北報導〕台灣許多地方有溫泉，意味著豐富的地熱發電潛能，但過去囿於技術，地熱開發較少。目前政府推廣綠能將觸角延伸至地熱，第一支「國家隊」即將成型。經濟部官員透露，中油與台電本月二十一日將簽署協議，合作探勘開發宜蘭仁澤溫泉地熱潛能，若證實有開發潛能，由台電接手地熱發電工作。

中油、台電 21日簽署協議

為鼓勵地熱發展，經濟部能源局除規劃二○二五年地熱發電目標要達到二○○MW以外，今年更祭出地熱發電系統示範獎勵辦法，希望年底能出現首座地熱發電廠。

另外，國營事業也投入地熱發展，第一支「國家隊」將正式啟動。經濟部官員透露，中油與台電二十一日將簽署協議，進行國營事業首宗地熱合作開發案，選定宜蘭仁澤溫泉做為示範開發點。

中油表示，經地質評估後，認為仁澤是較有利於開發效益、潛能較高的地區，同時該地區土地產權屬林務局，也避免向民間承租土地所需的時間及繁瑣程序。目前雙方共識是由中油進行一到兩口井的鑽探，確定有開發潛能後再擴大，鑽探時間約半年。

中油也分析，目前台灣淺層地熱仍以大屯火山最高，但因其水質帶有強酸，需投資技術進行克服；而仁澤水質則為無色無味的碳酸泉，相對效益較高，但具體是否可開發，仍要視鑽探結果而定。

有開發潛能 再進行發電工作

過去中油曾有豐富的地熱井鑽探經驗，一九八七年前即在全台進行三十四口地熱井的鑽探，並在清水設立地熱發電廠。中油探採事業部副處長施輝煌表示，地熱井須具備幾個條件，包括地下必須有熱源及水源，才能以沸水高溫形成能量，且地質一定要有裂隙及壓力差，才會形成好的溫泉；因此，適合地熱發電的溫泉，必須符合高溫、水量夠大、有持續性，才能永續發展。

除了仁澤開發案，台電今年也正式啟動綠島地熱發電計畫，首座地熱試驗探勘井日前正式動工，預計二○一九年底前設置二○○kW的發電機、二○二○年完成地熱示範發電廠，裝置容量預計四十MW。