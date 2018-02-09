耐震宅僅27％ 逾40年屋達20％

2018-02-09

花蓮強震 再凸顯全台老建物都更緩慢

〔記者徐義平／台北報導〕花蓮強震震垮多棟建物，再度震出老建物都更進度緩慢問題。根據全國稅籍住宅屋齡統計，屋齡超過三十年的老宅近四百萬宅、占比逾四成六，六都就占其中近二七○萬戶；屋齡逾四十年的超高齡住宅也近一八○萬宅、占比逾兩成；若以九二一大地震後建物耐震係數標準提高後估算，全台「耐震住宅」僅二三二萬餘宅，占比僅約兩成七。

政府過去並未針對建物進行全面性耐震檢測，但依對公有建築物檢測結果，老危樓數達三．四萬棟、約四成耐震係數不足；以此比例推估，光屋齡逾四十年的超高齡住宅中恐有七十二萬宅是「老危屋」，若屋齡標準降到逾三十年，數字增加到一八○萬宅。

再以九二一大地震為分界，兩千年以後取得建照的建物耐震力較佳、至少可抵抗五級地震，稅籍住宅屋齡在二十年以下共二三二．三四萬宅，比率僅二十七．二％、全台耐震住宅恐不到三成。

全台到處是老宅，但都更速度慢如牛步，就算不考慮持續老化速度，以北市近十二年來年均都更安置戶數僅一千宅，屋齡逾三十年、近六十萬老宅全數都更得花近六百年；新北市的六十七萬餘老宅，十七年來才完成近兩萬戶都更安置，推估要五六九年才能完成更新。

不動產開發公會全聯會秘書長于俊明直言，現行都更最困難之處就是整合，若只靠開發商自己努力，政府不能透過法令協助，降低各個環節風險，造成整合的結果一變再變，誰敢進場都更？這對居住安全將造成惡果。

1％不同意戶卡都更 傷公平正義

他指出，目前推動都更往往是卡在一％不同意戶，堅持自己的公平正義，讓九十九％同意戶不能改建，這才是對公平正義最大的傷害；建議政府要有城市治理決心，強化公私協力職能，民眾才能對都更有信心。

業者呼籲，應提高容積獎勵誘因，讓建商更願意參與，再透過程序簡化、審議時程縮短、獎勵明確、降低風險等，鼓勵開發商與住戶都樂於參與都更，地震來時也不用心驚膽跳。

全台老宅有多少？

▲全台逾40年老宅占2成

☆住宅總數︰854.21萬戶

☆逾40年老宅數︰179.15萬戶；占比20.97%

☆高齡宅最多在雙北市︰新北市26.71萬戶，其次是台北市的26.29萬戶

▲六都中北市平均屋齡最高

☆北市平均屋齡33.1年，比古都台南市的31.23年還要高；桃園市是全台平均屋齡最年輕的城市，為24.48年

▲公建老危樓3.4萬棟

政府過去只針對公有建築物進行耐震檢測，其中約有40%耐震係數不足，推估約有3.4萬棟，屬耐震評估後將有災害風險疑慮

▲耐震力符合新規範建物不到3成

若以921大地震為分界，2000年以後取得建照的建物耐震力較嚴謹；再對比全國稅籍住宅數量統計，目前屋齡20年以下僅232.34萬宅，比率僅27.2%

資料來源︰營建署

製表整理︰記者徐義平、高嘉和

註︰資料為去年第3季底的房屋稅籍住宅數量