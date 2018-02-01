辜嚴一日兩聲明 辭婦聯會職務

2018-02-01

〔記者楊綿傑／台北報導〕婦聯會會員代表大會昨投票決定不簽署行政契約。婦聯會前主委辜嚴倬雲在會議前後各發表一篇聲明，會前聲明定調，婦聯會簽行政契約，將蒙受「認罪協商」污名，她不能接受；在反對簽約派勝出後，辜嚴會後聲明即稱尊重不簽署的共同決定，並宣布辭去常委及委員職務。

批簽行政契約 等於認罪協商

辜嚴還說，這段時間有些流言，污衊婦聯會及她個人，目的在分化會員及醜化婦聯會，她要強調常委均是義務奉獻，沒有取得私利及享受。

辜嚴倬雲因身體不適，並未出席會議，但會前聲明指出，她從頭至尾反對婦聯會與內政部及黨產會做不清不楚的和解。

聲明指出，黨產會一再對外聲稱這是轉型正義的成功，婦聯會明顯被污名為國民黨附隨組織，一旦簽署行政契約，將使婦聯會蒙受「認罪協商」污名，「我不能夠接受。」

聲明強調，婦聯會沒有不當黨產，不是國民黨附隨組織，絕對拒絕簽署不清不楚、不公不義的行政契約。

在婦聯會投票決定不簽署行政契約後，辜嚴倬雲再發表一份書面聲明，指尊重全體會員代表不簽署行政契約的共同決定，專心致力從事自主轉型。

辜嚴倬雲表示，她數十年來參與婦聯會的會務，不為個人私利，不計個人榮辱，至此已完成歷史性的任務，故聲明辭去婦聯會常務委員及委員的職務。