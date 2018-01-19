近5成上班族 明年起免繳稅

2018-01-19

單身年所得40.8萬元以下 雙薪有兩幼兒123.2萬以下 均免稅

〔記者鄭琪芳／台北報導〕「所得稅法」修正案三讀，除了綜所稅最高稅率降至四十％，並將標準扣除額由九萬元調高至十二萬元，薪資所得及身心障礙特別扣除額由十二．八萬元調高至二十萬元，幼兒學前特別扣除額由二．五萬元調高至十二萬元，估計將有五四二萬戶受惠，單身上班族年收入四十．八萬元以下、雙薪且育有兩名幼兒的四口之家年收入一二三．二萬元以下，都不用繳稅。

財政部官員表示，這次標扣額調高三萬元（有配偶者調高六萬元），薪扣額調高七．二萬元，以單身上班族為例，若年所得四十萬元，現制要繳稅四七○○元，新制則不用繳稅，減稅四七○○元。

財政部官員說明，年所得低於一定標準，可以不用申報繳稅；綜所稅免辦結算標準是依「免稅額」（目前每人八．八萬元、七十歲以上十三．二萬元）及「標扣額」的合計數計算，上班族還可計入「薪扣額」（二十萬元），由於標扣額及薪扣額大幅提高，因此綜所稅免辦結算標準也大幅提高。

舉例而言，單身、沒有扶養親屬者，年所得二十．八萬元（免稅額八．八萬元加標扣額十二萬元）以下，不用繳稅；若是單身上班族、沒有扶養親屬，可再加計薪扣額二十萬元，年所得四十．八萬元以下免稅。根據財政部大數據估算，近五成受薪階級年所得四十．八萬元以下 ，明年可以不用申報綜所稅。

若是已婚、無扶養親屬，年所得四十一．六萬元以下，不用繳稅；雙薪、沒有子女的頂客族，年所得八十一．六萬元以下免稅；若是雙薪、育有兩名子女的四口之家，可再多報兩人的免稅額，年所得九十九．二萬元以下，不用繳稅；若是雙薪且育有兩名幼兒的四口之家，年所得一二三．二萬元以下免稅。

已扣稅款 仍須申報才可退稅

不過，財政部官員提醒，納稅人若有扣繳稅款及可扣抵稅額，例如薪資所得已被扣繳稅款，就算符合綜所稅免辦結算標準，還是要報稅才可申請退稅，否則已扣繳稅款就白白送給國庫了。