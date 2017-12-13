公投綁大選 明年藍綠大車拚

2017-12-13

〔記者林良昇、邱燕玲／台北報導〕立法院院會昨三讀通過公投法修正案，打破鳥籠公投的高門檻障礙，大幅調降公投提案及通過等門檻，由於明年適逢縣市長大選，屆時恐出現多項公投綁大選的提案，特別是引發爭論的重大政策，在特定政黨、民間團體的發動下，均可能轉化為公投案，訴諸選民，形成另類的朝野或藍綠對決。

綠委預估 可能會有10至15張公投票

立院國民黨團書記長林為洲直言，勞基法修法（一例一休等）可能是第一個透過公投複決的法案；民進黨立委李俊俋表示，可預期未來會有許多公投提案，在公投綁大選的情況下，選民除了一般的選票外，可能還會拿到十到十五張公投票。

公投法修正案鬆綁提案、連署與通過門檻，林為洲認為，門檻「看得到也吃得到」，未來立院要是通過爭議法案，公民就可能透過公投進行複決，雖不一定成慣例，但如果爭議很大的法案，就可能通過連署，「第一個可能就是未來的勞基法修法」。

國民黨立委吳志揚表示，過去公投門檻高，不綁大選用政治力量去動員根本沒辦法，都不會過，現在公投門檻降低，但民眾自發連署通過仍不容易。吳志揚說，公投盡量留給民眾發起，像國民黨也反對政院可發起公投一樣；除非立院多數黨的立法作為明顯違背多數民意，多數暴力，國民黨會考慮和民間結合發動公投，檢驗多數黨作為真的違反多數民意。

由於這次修法賦予政院擁有公投提案權，國民黨立委陳學聖認為，這讓行政部門有公投綁大選的機會。

對「黨意大於民意」有嚇阻作用

時代力量黨團總召徐永明則說，公投法鬆綁過後，立院若通過有爭議的法案，一旦被公民複決否定，政治效果會被放大，而不只是在選舉前，每個政黨、立委都會特別注意民意反彈的效應，對於過去「黨意大於民意」的情況會有嚇阻作用；反對黨也不一定可以輕易發動公投搞政爭，因為需要有正當性。

李俊俋表示，公投因為提案、連署的門檻降低很多，可預期未來會有許多公投案，但大家必須思考什麼公投案是重要的，民眾會對哪一張表達意見，畢竟最後還有四分之一的通過門檻。

他表示，創制、複決原本是補代議政治的不足，但「未來會不會成為挑戰代議政治的決定？」例如就有人主張要對一例一休、年金改革提出公投案，因此未來代議政治與直接民主會有拉鋸，這是民主的歷程。