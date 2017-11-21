焦點評論》院長都還沒聽報告

2017-11-21

記者鄒景雯／特稿

本週四，賴清德院長要首度聽取所謂「下世代科研人才創新研發生態環境建構案」的簡報，這個構想的內容與規劃，是否具有可行性？目前僅停留在若干官學圈的對話層次，外界既無充分所悉，當然也無從探討利弊，但是有一個基本問題必須提醒：決策程序，不僅是決策正當性的要件，更是決策成敗的關鍵，輕忽大意不得。

以五年一五○億的補助，希望在大學端，設立一○○家「研發服務公司」（ＲＳＣ），為千名博士畢業生投入創業，找出路之餘，也將學校的研發能量導入產業界，是這個提議的原始動機，出發點不能說不好，但是這個方案涉及的資源規模、公司額度、人員數量，是怎麼設定的？符合國家的整體發展戰略？還是解決局部問題的戰術？會不會排擠其他科研預算？這一切的疑問，都要靠完整的決策程序來尋求解答。

科技政委與科技會報辦公室，是相關計畫的發動單位，過去一段時間，主要是科技會報辦公室與教育部、中小企業處之間的討論，十月廿四日，由政委召集了一次協調會，當天即做成決議，要求ＲＳＣ的推動，要採「投資與補助」一條鞭的方式作業，因此將由經濟部主辦，科技部與教育部協辦。

這麼大的一個案子，未經跨部會充分消化，也指示經濟部必須在廿七日，就要結合台杉公司、國發基金、科技部、教育部、科技會報辦公室，籌組「ＲＳＣ的投資與補助審議小組」，還要規劃出一○七年度到一一一年度ＲＳＣ科研補助計畫，建立所謂的計畫創新管理模式，計畫審查機制要具備容許失敗，但解散的計畫可移轉其研發人力及研發技術給民間業者的配套等等。

不僅如此，科技會報辦公室一度要把這個案子，直接排上十一月九日的行政院會上去報告，在此之前，賴清德甚至對於本案的內容並無了解，而賴揆也認為，任何涉及龐大經費的計畫，一定要有財主單位在場審視，因此幕僚把本案從院會議程中撤下，改為廿三日由政委向院長進行首度簡報。

前述這個匆促的過程，之所以讓外界注意，也在於這一五○億是分三部分執行，政府科技資源要在孕育期投入四十億，點火期規劃一○○億，政府新興科技計畫要補助十億；這些關係到經濟部、科技部、教育部的預算與計畫的雙重競合問題，有沒有經過全面的盤點與溝通？彼此間有沒有特定領域的資源過度集中導致浪費，或某些領域的分配受到影響？甚至，整體的資源配置有沒有服膺在務實的發展路徑之下？這些都是很容易被想到的疑慮。

要說明這些不解，其實不難，各歸其位，由第一線的部會首長來給院長好好提供政策意見，重新理順決策脈絡，畢竟向國會、向人民負責的是他們。