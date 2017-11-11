政院：研議開放新南向勞動移民

2017-11-11

解決農漁長照缺工 林萬億：計畫型勞動移民鬆綁

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣農業、漁業與社福長照都面臨缺工問題，行政院長賴清德昨表示，談「攬才」不可能不談移民政策，下一階段將討論友善移民環境；政務委員林萬億表示，未來要處理計畫型勞動移民，從新南向各國開始，研議開放農業、漁業與長照等計畫型移民。

國發會：勞動移民不包含兩岸

勞動部與經濟部將修訂相關辦法，鬆綁跨國企業外籍幹部調回台灣任職及受訓，建立新南向人才雙向交流機制。國發會副主委高仙桂表示，這項鬆綁應該不會包含兩岸部分；賴揆也表示，兩岸的部分已交由陸委會研究。

媒體詢問，外國人歸化我國國籍須放棄原國籍，造成外國人才難以取得國籍，是否進一步修法？賴揆表示，談攬才，不可能不談移民政策，下階段將討論友善移民環境，未來會向社會報告。

「自己訓練自己用」 取代移工

林萬億表示，現行移民以婚姻移民和依親為主要移入人口來源，勞動移民的限制相對嚴格，未來要處理的是計畫型勞動移民，並以新南向國家開始引進；目前很缺工的農業、漁業及長照，可以考慮引進高中職、技專或大學的外籍學生，讓他們在台灣學習知識技術、提升語文能力與適應台灣生活後，畢業後在台就業，給予工作簽證；如果一段時間沒有違法，且合乎人力需要，應該開放讓這些人移民或永居。

林萬億舉例，像是高農職校已有師資與設備，如果引進新南向國家的學生，在農場、農會實習，同時產學合作，畢業後就有農業需要的知識與經驗；漁業方面，目前有一千多名中國漁工和二萬多名東南亞漁工，他們工作一段時間就會離開，技術無法留下，也相當可惜。

林萬億表示，對於如何從短期工作、延伸到長期、以至於納入移民，已經開始研議，希望這種制度可以慢慢取代引進移工，「自己訓練自己用」，也不會產生移工行蹤不明或配額問題；而從新南向國家開始研議引進勞動移民，也是呼應政府的新南向政策。