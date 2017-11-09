2年後穩定供電 自助也要天助

2017-11-09

新建機組須如期、如質運轉

新增發電量不被天候因素吃掉

〔記者林菁樺／台北報導〕行政院昨提缺電解方，將透過多元創能增加供給等三個執行策略，分兩年、階段式完成供電穩定目標，預定後年備用容量率需達法定的十五％；但依今年供電經驗，為紓解氣溫飆高等天候因素，多部新機組不得不提前試運轉，舒緩供電壓力，就算明年有新增發電量，還要解決新建機組屢屢遭遇施工不順老問題，供電穩定除了自助也要靠天助。

清點台電新增及除役機組計畫，明年將有高雄大林新一、新二及通霄新一號機組，三機組裝置容量約二百五十萬瓩，後年有林口新三、通霄新二號機組共一百七十萬瓩等大型機組，相繼登板救援；但台電大林新一與苗栗新一兩部機組，今年十月後早已陸續試車（試運轉），以因應秋老虎供電緊張；經濟部政次龔明鑫雖宣示，明年新增機組運轉，將提供超過二百萬瓩電量，但實際能增加的發電量，恐因天候等不可控因素「被吃掉」。

另外，電廠能否如期、如質運轉，也是供電穩定的關鍵之一，表訂二○一九年運轉的通霄新二號機組，受到海象不佳影響，海上施工作業不順，而該機組裝置量又逼近九十萬瓩，屬於大型發電機，能否如期完工仍打上問號。

政院︰簡化作業 確保新電廠順利運轉

台電發言人林德福表示，距離通霄新二號機組上路還有兩年的時程，行政院也指示，務必確保新電廠順利運轉，「怎麼趕、都要趕出來」，會擠壓、簡化作業加緊努力。

台綜院院長吳再益對於政府分階段設立供電穩定目標予以肯定。他說，以今年備轉率低於六％天數超過一○二天來看，不論備轉或備用率，很難立即躍升，目標設定應合情合理；不過，新增機組除了要如期、如質完工外，還有輸配電線路如何克服也是問題，否則蓋了新電廠只能看、不能用，相關工程都必須到位，確保電力可正常運送。