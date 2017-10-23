2017-10-23

記者鄒景雯／特稿

轉型正義成就的一定是正義嗎？一個國家從威權過渡到民主，如果缺乏對於社會轉型的充分學習與經驗累積，那麼完成的恐怕未必是最大的正義，甚至可能因為執著於形式正義，反而奉送了「合法性」給他們深信的不正義，從而失去實踐實質正義的契機。

這種說法是聳人聽聞？一點也不。台灣民主化廿年，嚴格來講，比較系統性地推行轉型正義，是始於二○一六年，因為這一年，國民黨有史以來第一次全面失去中央執政權以及國會多數席位，加上之前縣市地方版圖的大幅易幟，反抗轉型的政黨終於失去了力道，才有過去這段時間風起雲湧的改革進程。因此，看似廿年了，其實大家共有對轉型的認識只有一年。

在前例與參考這麼貧乏的情況下，眾人於是從犯錯中開始摸索，有些錯可以挽救，有些錯則難以逆轉，紅十字會的半套轉型，最是顯例，只是感到後悔的人，全都保持緘默，讓這起「莽撞」，至今未能成為值得深刻反省的教案。

紅十字會，六十二年來由特定人把持、財務黑箱問題，在去年二月新國會成立時，即受到若干民進黨與時代力量立委的優先關注，紛紛連署提案要廢除「紅十字會法」，以消滅使該組織藉以取得特殊法律地位的法源。五月新政府組成後，這個議題的討論更加熱烈，因為主管機關內政部換了新部長，不少人等待新的內政部可以提出有別於國民黨政府的見解，結果，內政部主張紅會法「宜修不宜廢」，儘管動機不同，但保留專法的立場與前朝並無二致。

由於行政部門與立法部門出現分歧，雙方爭辯熾烈，內政部一度被掛上保守的標籤，好不窩囊，機關形象真是跌到谷底。怎麼法律專業背景的葉俊榮如此這般？「學者不行」的觀感幾乎定調。去年七月，立法院院會三讀通過廢止紅會法的前夕，內政部與民進黨團進行最後的黨政協商，之所以要保留紅會法的「眉角」再度被重申，那就是以執政黨的席次，不合時宜的條文大可修正，去其弊端，同時可以透過專法去處理目前紅會的人事與運作問題，倘若一切都回歸「人民團體法」，事實上政府要介入的空間自此將受到相當侷限。

據了解，在倒數時刻，不少民進黨立委已經聽懂了個中學問，但是無奈社會氛圍在一陣喊打喊殺，已被推到廢法的高點，有人在會上坦承「幾個月來都這樣講，現在回不去了」，也難以向外界解釋為何還要紅會法，於是即使發現衝過了頭，只好硬著頭皮，把頭給洗下去。

這麼做的後果是，一年多後的今天，受到人團法的保障，紅十字會總會繼續是王清峰當會長，紅會也在相當空間下自行運轉，執政黨很難再多所置喙。從改革者的目標來檢視，這當然是殷鑑。

那麼，對於其他尚在砧板上的婦聯會等團體的處置，民進黨團有沒有重蹈類似的覆轍呢？是應該在細節上堅持，造成協商卡關，還是應該使腳步往前走比較重要？人民恐怕要學聰明一點，未來要以結果論來給政治人物打分數，定功過。