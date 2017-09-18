促轉條例等修法進度 待今討論

2017-09-18

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院與立法院民進黨團今天中午將召開行政協調會報，討論本會期優先法案。針對還未三讀通過的「促轉條例草案」、「公投法」，以及行政院會今年七月通過管制退將赴中參加政治活動的「兩岸人民關係條例修正草案」等進度，民進黨團書記長何欣純表示，都會提到今天會中討論，但因本會期為預算會期，會處理到什麼程度還說不準，要視今天討論情況才會較明朗。

經蒐集各立委意見，民進黨團彙整三十多項法案，今與政院交換意見，政院則彙整六十多項法案。民進黨團幹事長劉櫂豪說，今與政院討論後，還會帶回黨團形成結論，再提出本會期優先法案名單。

「促轉條例」去年六月在國民黨立委退席下通過初審。條例明定在行政院下設置「促轉委員會」，兩年內完成推動開放政治檔案；清除威權象徵、保存不義遺址；平復司法不公、還原社會真相、促進社會和解；處理不當黨產，以及其他轉型正義等任務。

立法院長蘇嘉全今年四月也曾就促轉條例召集朝野協商，不過國民黨拒絕協商，導致協商破裂。之後，民進黨團因忙於處理公教人員年金改革，及前瞻條例、特別預算案等，促轉條例立法擱置，至今未完成三讀。

前民進黨主席林義雄今年五月曾為訴求公投法補正，赴民進黨中央靜坐禁食，之後民進黨主席蔡英文於中常會裁示，希望公投法補正今年底完成，以回應人民期待。

此外，行政院七月通過「兩岸人民關係條例修正草案」，強化退離職公務員及軍職人員登陸中國的管理規範，增訂文武職高階退離職人員赴中參加政治活動管制十五年的新規範，受規範人數近千人。高階將領或政務官在退休十五年內，不可參加中國領導人主持的慶典或活動等政治活動，也不得向象徵中國大陸政權的旗、徽、歌行禮或唱頌，違反者最重可終身剝奪月退俸。