馬案「太特別的判決」 憲法學者很有感

2017-08-27

〔記者曾韋禎／台北報導〕台北地院引用總統的「權限爭議處理權」，作為前總統馬英九涉洩密、教唆洩密的阻卻違法事由。中研院法律所研究員廖福特受訪直言，這是太特別的判決，我國的憲法學者對此會「很有感觸」。

廖福特：馬案不符憲法第44條規範

廖福特指出，憲法第四十四條是我國憲法非常特別的設計，因為總統本來就是行政權的一部分，在權力分立之下，理論上不該使用到這一條。當初會有這一條，可能是在訓政時期過渡到憲政時期，為了強人總統所設計的制度。

他解釋，在憲法五權分立下，若各院之間出現爭議，可以透過法律的方式解決，就是大法官釋憲；也可以透過政治的方式解決，就是由總統邀集各院協商。

他強調，這是用來解決院與院權力分立所出現的爭執，總統的角色是召集協商，而非自己決定該如何解決。但馬英九總統所涉及的案件，本質不是院與院之間權力運作所產生的爭執，而是個人可能涉及的司法問題；而且應該是召集有關院長，就是立法院長、行政院長，怎會只找來行政院長、檢察總長？這不管是內容、形式，都不符合憲法第四十四條之規範。

廖福特指出，就算總統要行使憲法第四十四條，也不能違法。否則只要是一個有力量、在國會享有多數、提名各院院長的總統，豈不就能透過此一方式協商各院，違背「刑法」規範，成為太上皇？

他說，北院認為馬符合違法的構成要件，但是在行使憲政層次的總統職權，屬「依法令之行為」；過去從沒聽說可以拿憲法第四十四條作為阻卻違法事由，這是太特別的判決，憲法學者對此會「很有感觸」。