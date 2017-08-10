2017-08-10

〔記者楊綿傑／台北報導〕今年梅雨季前，部分地區一度面臨缺水甚至限水，台灣自來水公司昨說明前瞻計畫推動水環境計畫，以有效減少缺水狀況；對於水價調整，提出「枯水水價」構想，擬將全國分成不同供水區，設定水庫蓄水量、河川逕流量等指標，若出現缺水警訊將進行水價分區調整，未來水價級距將從四級增為六至七級，預計九月底提案送經濟部審議。

供水吃緊就漲價 9月提案

台水公司表示，水環境計畫首期經費二五七億，占第一期前瞻經費廿三．六％，包括「伏流水開發工程」、「推廣水資源智慧管理系統及節水技術」等，希望更新地下水井、開鑿伏流水、海水淡化、增加自來水戶數、即時察覺漏水等，能有效改善供水。

目前台水用戶約六百九十萬，負責台北市外的縣市供水。對於水價，台水董事長郭俊銘表示，台水過去十年有八年虧損，最近兩年雖有盈餘，可是汰換舊設備必須續做，例如全國水管總長六萬多公里，其中三萬公里還是老舊PVC管，九成漏水由此而來，需作水價調整；此外，台灣水價是世界第三低，因此常有用水浪費，也期調價可降低用水。

郭俊銘表示，參考台電「夏季電價」概念，台水計畫設計「枯水水價」，將全國分成若干供水區域，計算該區水庫蓄水量、河川逕流量等，若低於某個警戒值，該區就採取枯水水價。

台水強調，目前是初步構想，牽涉複雜須再多討論，未來枯水水價調整還會考慮水情燈號、氣候預測、北中南條件不同等。原則上希望全國水價一致，只有在枯旱等特殊狀況才會考慮差別水價。

台水另指出，新水價會照先前規劃，級距增加是必然趨勢，現有四級可望增為六至七級，但單月用水量二十度以下不調，這部分就占約六成五，且多為家庭用戶，大多數民眾不會受影響。

水利署表示，水價議題一直有與水公司溝通，水公司提案後會開評議委員會，評估對社會影響、對水力調度有無幫助等面向去作審議。

缺水也恐影響企業投資意願，甚至傳出台積電擬赴美投資；郭俊銘昨更喊話，「有信心不缺水」，呼籲企業「不要再說會缺水」，有新工業區開發，拉水管線是需要時間，只要提早講，例如台積電建廠需二至三年，台水都能配合處理好管線問題。