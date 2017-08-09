向中喊話 蔡：盼找出互動新模式

2017-08-09

〔記者鍾麗華、呂伊萱／台北報導〕蔡英文總統昨在二○一七亞太安全對話研討會上表示，維護區域秩序對台灣及區域的每個國家都有所助益，台灣做為國際社群負責任的一份子，已在經濟上協助制裁北韓。而和平與穩定的兩岸關係，也是亞太區域內國家及兩岸的共同利益，希望雙方能一起找出兩岸互動新模式。

蔡總統應邀出席研討會開幕致詞，分享台灣為確保亞太地區和平與穩定，在「擴大國際關係」、「維護區域秩序」及「穩定兩岸關係」所作的努力。

蔡總統表示，當區域的安全和秩序受威脅，台灣有責任保護現有架構，對於當前仍無法有效解決北韓危機的國際社會，這個架構更加重要。台灣已在經濟上協助制裁北韓，政府也正針對洗錢及輸往北韓的貨運等議題加強調查，與國際社群合作，一起解決北韓半島議題帶來的動盪。

維持現狀 不能單靠一方達成

談到兩岸關係，蔡總統強調，她的行政團隊會致力維持現狀，但這樣的信念不能單靠一方來達成，而是需要來自雙方的善意及合作，同時確保我們在經貿以及區域發展上的共同利益，希望雙方能一起找出兩岸互動的新模式，來幫助兩岸的穩定及繁榮。

總統也表示，台灣必須在世界扮演積極的角色，來確保亞太地區的繁榮；對台灣來說，與鄰近及理念相近國家建立友好的關係，能夠帶來戰略上的利益。

她強調，台灣會持續深化與美國、日本及其他理念相近國家的關係，保障這個區域的和平、安全及穩定，希望透過簽署雙邊與多邊協定，一起推動更深的經貿關係，例如跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ），雖美國已退出了，仍是台灣的重點目標之一。

蔡總統也提到南海議題，她指出，雖然台灣被南海區域對話排除在外，但台灣絕對不會停止捍衛區域航行和飛航的自由。