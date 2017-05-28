【醫療法】財團法人醫院賺大錢 社福金提撥太少

2017-05-28

改成年度收入結餘 可年增18億

記者林惠琴／專題報導

醫療改革基金會去年調查，逾八成社工認為民眾對醫療救助金的需求大增，醫改會副執行長朱顯光表示，如果能修法，要求醫療財團法人提高提撥社福金基準，從「醫務收入」結餘改成「年度收入」結餘，全國社福金每年將增多八億至十八億元，許多家庭的救命錢就有了！

許多家庭的救命錢就有了

前衛生署長楊志良指出，醫療財團法人享有免稅與社會捐款，算是人民的醫院，應該有要承擔的社會責任，「非醫務收入」的前提其實是建立在「醫務收入」上的附加結果，例如一般民眾不太可能相約到長庚醫院美食街吃飯，而是因為要看病或探病順便在那裡用餐，因此將提撥社福金的基準從「醫務收入」結餘調成「年度收入」結餘是合理的。

醫療法人包括「醫療財團法人」、「醫療社團法人」兩種，都是從事醫療事業辦理醫療機構，差別在於「醫療財團法人」由捐助人捐助一定財產成立，捐贈金額得以抵稅，不得分配盈餘，屬於非營利性，包括長庚醫院、國泰醫院、慈濟醫院等知名機構；「醫療社團法人」則是由社員共同出資成立，結餘可按出資比例分配給社員。

醫療財團法人享有稅賦優惠，目前已經有八家達到醫學中心規模，包含長庚、馬偕、新光、國泰、亞東、彰化基督教醫院、奇美、慈濟，從最新的二○一五年財報資料來看，稅後均有結餘，半數醫院都較前一年成長，例如慈濟年增幅就超過一倍。只是部分醫院真正賺錢的並非來自醫務，而是「非醫務」服務的其他業外收入。

依現行法令規定，這些醫療法人都須將「醫務收入」結餘的十％提撥社福金，提撥社福金主要用於貧病弱勢所需、社區醫療服務等，像是窮人沒錢看病時就能派上用場，是凸顯醫院發揮公益角色的關鍵之一。這些醫療財團法人提撥額度雖然均達現行規定醫務收入結餘十％，但只占醫務支出一％至二％，且呈現持平狀態。

朱顯光表示，目前醫療法規定醫療財團法人提撥社福金的比例為醫務收入十％以上，但不少醫院「非醫務收入」才是真正獲利來源，像是美食街、股利等，該會估算，若將提撥基準擴大成年度收入結餘，全國社福金至少增加八億到十八億元，可望解決社工持續反映不夠用的問題。目前醫療法修正條文有五個版本在立法院待決，立委應正視此一現象，速做補正。

醫改會更認為，社福金補助標準與資源要更公開，同時其他財務資訊也要更即時、透明，才能讓白色巨塔社福金的善心暖流，有效連結到急需協助的病友或民眾。