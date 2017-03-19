鐵工局︰離峰添運能 宜花東火車也增班
基隆輕軌砸81億 台鐵更靈活
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕總統蔡英文十七日宣布要興建基隆到南港的Tram-Train輕軌系統後，隨即面臨各界質疑，為何要花八十一億元打造新系統，不如直接拿錢買車讓台鐵增班。交通部鐵工局主秘溫代欣昨表示，主因是該路線容量尖峰時段已經飽和，但使用Tram-Train，不僅能讓基隆到南港每小時都有六班車，解決離峰到台北車太少的問題，還能讓台北往宜花東地區的列車，尖峰時段每小時再增兩班。
樹林到七堵 列車重覆路段
台鐵樹林到七堵是發車瓶頸，主因是基隆市七堵為西部幹線列車往南的發車基地，新北市樹林是東部幹線發車的基地；樹林到七堵正好是開往東、西部所有列車重疊的路段，兩軌道每小時只能各給七堵及樹林五班車額度。
第三軌無法延伸至南港站
外界質疑，七堵至南港間已完成三軌化，為何不直接利用第三軌增班？溫代欣表示，三軌化從汐科站往南港站方向，過了大坑溪就併回原來兩軌當中，當初是因住戶太多、無法拆遷，所以無法將第三軌延伸至南港站。現在當地只有南港展覽館面向南港路的對面有一小塊地，可做為小型地面車站，因此決定將第三軌直接拉過去。
那為何選擇Tram-Train，而不是火車？溫代欣說，火車爬坡度僅千分之廿五，南港站往汐科站是從地下爬上高架，這段距離不夠讓車從深十八公尺的地下爬上來；輕軌的爬坡度則可到千分之六十，足夠爬到平面。此外，土地面積也無法興建長度動輒要兩、三百公尺的傳統火車站。
台北往宜花東 每小時增2班
Tram-Train若是順利通車，該路段現在尖峰時段每小時基隆往西部及樹林往東部各五班列車的發車模式就可更改，Tram-Train基隆發車經過七堵站後就利用第三軌，每小時可有三班車前往南港，加上火車每小時也開三班，就會有六班車從基隆往台北市。減少的兩班軌道容量，就可讓給樹林發車往東部使用，以自強號載運六百人來看，每小時至少能多讓一千兩百人前往東部，紓解東部尖峰一票難求的問題。
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