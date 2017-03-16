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老、危怎認定 重建條例審查牛步

2017-03-16

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院內政委員會昨審查「都市危險及老舊建築物重建獎勵條例草案」，朝野立委對於建築物「危險」、「瀕危」及「老屋」等條件琢磨多時，並在條文細節莫衷一是。最後昨天只討論到第四條條文，今天將繼續審查。

審議草案過程中，列席委員起先對草案名稱是否列入「促進」、「加速」或「老舊」等字眼難以達成共識，經多次討論後，決議暫行擱置。而在條例適用合法建築物是否納入「設置升降設備」一詞琢磨許久，最後為避免過於限縮，暫達成從寬認定，條文不列入。

委員會昨僅通過第二條界定主管機關之條文，而在討論條例適用範圍的過程中，內政部長葉俊榮則以國民逾一定年齡有健檢必要的譬喻，說明該條例立法意旨，強調並非界定卅年以上老屋就必然得重建。

另外，台北市長柯文哲日前針對都更議題，指「一坪換一坪」政策方向會讓都更戶懷有不切實際期待，致都更困難。葉俊榮昨受訪指出，都更要合乎程序正義及城市發展，地方政府在推動上有個別考量，中央主要是把機制建立好，盼在立法院本會期能將都更條例更詳細討論。

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  • 立法院內政委員會審查「都市危險及老舊建築物重建獎勵條例草案」進度緩慢。（記者徐義平攝）

    立法院內政委員會審查「都市危險及老舊建築物重建獎勵條例草案」進度緩慢。（記者徐義平攝）

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