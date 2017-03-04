一中承諾書連爆 清大等5校也簽

2017-03-04

〔記者林曉雲、呂伊萱、洪美秀／綜合報導〕世新大學被質疑簽署一中承諾書後，教育部目前掌握簽署研修承諾書的學校還包括清華大學、中華大學、中原大學、朝陽科大、靜宜大學，其中清大為頂尖國立大學，其餘為私校；教育部長潘文忠昨直言，清大此舉與「兩岸人民關係條例」有所牴觸，陸委會主委張小月表示，這些案例初步看起來已然違法，並有相關罰則，但細節有待教育部釐清。

陸委會：牴觸兩岸條例 已違法

清大則聲明指出，學校並未簽署所謂的「一中承諾書」，而是「堅持學術交流不涉政治」承諾書；中華大學等校也強調未違法。

教育部國際司長楊敏玲表示，清大等六校均未事先向教育部申報承諾書，已違反兩岸人民關係條例，教育部將在兩週內清查全國一百五十七所大專校院，依學校簽署的過程、態樣及內容，開會討論如何懲處，依規定可處一萬到五十萬元不等罰款，也會要求學校不得再簽署類似承諾書。

教部：要求不得再簽類似承諾書

世新大學被質疑簽署一中承諾書後，立委陳亭妃昨再踢爆，清華大學為招收短期的中國研修生，也簽下了保證上課內容不會涉及一中一台等政治議題的承諾書。教育部初步了解，其他學校所簽署的內容也多是保證中生來我國短期研修，所上的課程與一中一台等政治性議題無關。

陳亭妃出示由清大全球事務處國際學生組署名發出的承諾書，自二○一六到二○一七學年度第二學期，亦即自今年二月十一日到六月廿日，邀請中國高校優秀學生前來交流學習，旨在參與清大開設各學系專業課程，清大承諾無涉及兩岸關係一中一台等政治議題的相關言論。

清大聲明稿強調，兩岸人民關係條例第卅三條之三的第二段提到，書面約定不得有涉及政治之內容。學校發給學生的這一份說明，也只是重申不涉及政治之內容。

清大：堅持學術交流不涉政治

此外，清大二○一○年起在學校舉辦的「兩岸暑期學術交流活動」依照中國方面的大學所提供的參考範本，擬定內容，主要目的在說明活動內容，與交流期間不涉及政治議題，讓中國師生能夠順利通過對方的審批程序，來台參與研修活動。

清大表示，學校與中國學校的任何正式書面約定，都按法令規定事前向教育部申報。這項承諾書並非學校對學校的正式約定，僅提供給申請來清大研修、有此需求的師生。

對於清大等校的「澄清說明」，楊敏玲表示，學校對學校簽署的合作協議書雖有向教育部申報，但承諾書屬於協議書的一部分，學校所簽的承諾書並未向教育部申報，屬於程序不備，內容部分也有涉及政治性的問題，已違反兩岸人民關係條例第卅三條；如違反規定，可處罰一萬到五十萬元不等。

楊敏玲表示，這些大學簽署承諾書的過程、態樣和內容不一，教育部在兩週內清查完畢後，將和陸委會進一步討論。