《焦點評論》奮鬥30年的資產？
記者鄒景雯／特稿
昨天大年初二，蔡英文總統一早下鄉發福袋，每個發送點，照例大排長龍，許多在地的支持者，在過年期間，希望從國家元首手中拿到紅包、討個吉祥，現場當然很歡喜。
這樣的走春活動，從初一排到初四，每天都無間斷。每個場次，都有不少陪同的民進黨立委與幹部在熙來攘往的人群中幫忙握手，與鄉親道賀恭喜。其中一位在半天熱鬧過後，竟是私下感嘆：眼見很多老戰友垂垂老矣，台灣人三十年民主化、本土化的奮鬥走到今天，到底留下的legacy（遺產）是什麼？心中實在一陣悵然！其有感而發，隨即也得到了回應，聽聞的人說：你不錯！依舊懷抱著初衷，應該繼續保持著清醒、前進。
這段對話，在民進黨當政的大過年出現，一點也不犯忌諱，而且似乎是該黨的多數選民樂於聽聞的。畢竟，做為一個長期在野的反對黨，不比有權有勢有錢的政黨，能夠藉以向大眾號召的，除了責任、服務，幾乎一無所有；如果拿下政權、坐上權位後，忘了手上的僅有，那麼還剩下什麼？
台灣大概是從李登輝任內，開始有總統農曆年發紅包的「習慣」。不過，李先生只是大年初一回三芝老家源興居一處示意；而後的幾任總統，陳水扁、馬英九、到現在的蔡英文，或許因為全是民選出身，一位比一位更加發揚光大，一天不夠，要全年無休，一處不誠意，要全國跑透透；於是原本帶有封建意味的行為，全被順暢地轉化，而且兩大黨皆然，因此誰也說不了誰。
然而，類似的活動究竟有沒有必要？政治人物心底的真心話，恐怕會是：選票至上；要好聽一點，則是：選民需要。既然「選」字當頭，有人會在看到熟悉的群眾時，反省這麼多年一路拚鬥，有沒有沉澱下來有價值的東西，此等起心動念，不能說其珍貴，因為照理要愈多愈好。
不管有幾個從政者能說清楚：這代台灣人奮鬥三十年，累積了哪些資產給後世？有一點可以先確定，就是因為這些行程而不能放年假的維安、警察等等人員，是真辛苦，他們沒有臉孔，卻不能遺忘，該被記一筆。
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標題：《焦點評論》奮鬥30年的資產？
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