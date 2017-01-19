葛林：川普調一中 不會拿台灣當籌碼

2017-01-19

〔駐美特派員曹郁芬／華府十七日報導〕美國戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）副總裁葛林今天表示，他不認為川普會把台灣當成籌碼與習近平交易，蔡政府目前有機會塑造川普的兩岸政策，但台灣應降低期待，列出自己的戰略優先順序，並參考過去歷史將川普政府對台政策的利益極大化。

促台將美對台政策利益極大化

ＣＳＩＳ今舉行兩場與川普兩岸政策和外交政策有關的座談會。葛林受訪時說，台灣過去幾年在軍售、擴展國際空間和尊重台灣民主程序方面，從美國得到的支持不足，但美國過度地支持可能對蔡英文政府有反效果。

曾在小布希時代擔任白宮國安會亞太資深主任的葛林說，美國雷根總統和小布希總統在政權交接期都曾提供台北極大的機會。雷根說，要和台北恢復邦交。小布希宣稱，如果台灣受到攻擊，他會保衛台灣，改變戰略模糊立場。但這兩位總統後來都做了政策調整，雖然強力支持台灣，但也與中國發展了良好關係。

他指出，政權交接期很特別，施政重點不明確，但這個可以調整對台政策的過渡期通常只會持續半年到一年。他懷疑川普就任後會把一中政策的調整當成最重要的，川普上台後應告訴中國，不要期待美國單方面尊重中國的核心利益，美國應在捍衛自己和盟邦的核心利益上，擴大與中國的互信與合作。

美國企業研究所亞洲研究部主任卜大年則認為，川普在和蔡英文通話前，在一個中國問題上聽過充分的簡報，他提出檢討一中政策，但從未說過要把台灣當籌碼交易掉，從未說過要犧牲台灣民主或減少美國的支持。卜大年表示，美國有自己的一中政策，但過去這些年北京似乎讓美國愈來愈接近中國的一個中國，美國不承認兩個中國、一中一台，但在這之外，美台之間有很多可以做的。