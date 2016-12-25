中國封殺 一年再一年// 盧廣仲演唱會突喊卡
〔記者蔡琛儀／台北報導〕藝人盧廣仲去年被過氣藝人黃安檢舉，指他曾聲援台灣「反黑箱服貿」，自此遭中國政府、網民的惡勢力打壓，在中國活動全部銷聲匿跡。最近他忙拍戲，原本明年一月要在中國濟南辦公益演唱會，逐漸恢復活動，但有中國媒體報導，這場活動也被突然取消，推測盧遭打壓並未解除。對此，盧廣仲所屬的經紀公司「添翼」低調回應，演唱會非取消只是延期，更表示該場演出批文有過，迴避封殺的說法。
經紀公司低調稱延期
添翼表示，近期盧廣仲首次在戲劇擔綱男主角，戲份吃重的他，常忙到沒日沒夜，為了他的身體和演出品質，才決定把濟南的公益演唱會延期，尚不確定會延到何時，應該會在農曆年後，添翼不解演唱會延期早就公布，不知為何此時才被掀出來。
盧廣仲自去年被黃安舉報後，隨後在中國的兩場演出都被腰斬，雖公司緊急在微博發文滅火，但中國網友顯然不買單，連台灣網友都相當不諒解，搞得幾乎兩面不是人，今年他大部分活動都在台灣、日本等地，看似漸漸走出陰影，但這回又傳出做公益遇阻，中國網軍竟還一片叫好，堪稱是「黃安自走砲」下最慘的受害者。
黃安舉報 慘遭打壓
台港不少藝人曾遭黃安殘害，好友NoNo因為公開支持時代力量立委黃國昌，被黃安的砲火給打到；最令台灣網友憤怒的，莫過於南韓女團「TWICE」的周子瑜事件，黃安死咬她過去曾在節目上高舉國旗搞台獨，讓周子瑜和所屬團體代言、演出陸續被抽掉，最終竟逼得年幼的周子瑜自拍影片，承認「為自己是中國人而感到驕傲」，憔悴道歉的模樣讓台灣人民既心疼又憤怒；香港藝人黃秋生也被掃到。
貼上標籤 網軍就轟
此外，戴立忍今年七月同被中國網友質疑支持台獨，導致原本擔綱男主角的電影被換角，第十二屆中國全國人大常委會隨後更立法，明文規範未來中國製作方不得與「從事傷害民族情感活動」的境外組織或個人合作，強化監控演藝人員的意識形態，中國政府打壓台灣藝人的行徑再添一樁。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 挨撞又被求償200萬 顏損女學生跳樓亡
- 國民黨將出奇兵？2018傳鎖定這些人出戰雪恥
- 妮可基嫚幫孤兒回家 耶誕不送禮捐30萬
- 歷史導師扮納粹 黃益中：我是教長就拔他教職
- 黃美珍台上被惹哭2次 後悔只匯5千元給老爸
- 網球》手腕傷勢困擾 基絲將缺席澳網
- 對付大王 陳冠宇備妥秘密武器
- 高樹蜜棗評鑑 鄭慶祥奪冠
- 球后效應 星爸人氣旺
- 台南2人互毆進警局 藍綠議員+官員都來關切！
- 評估9縣市將連任 民進黨2018要「再下三城」
- 回應張忠謀 央行：創新若讓技能普及化 可改善分配不均
- 光良難捨已逝愛犬 跨年停工療傷
- 解放軍8艦遠訓 我研判釣魚台海域進行演練
- Gary曬聖誕樹許願 「誰都別信」引臆測
- 路網圖被指抄襲 高捷澄清
- 鄭朝方、張學舜 推客家菜上國宴
- 2歲童腳卡捷運縫隙 斷電急救出
- 帶女友環島卻邊賣毒糖果 男大生：缺旅費
- 官方發送月曆 議員批品質不齊
- 台東金城武樹枝突斷 砸傷七旬老翁
- 梵梵野溪撒鹽造雪景 專家痛批「太糟糕的示範」！
- 張善政執行這計畫 獵鷹出動！
- 賭場藏身飛鏢BAR 耶誕前夕被破獲
- 興航工會突襲總統官邸
- 自由廣場》廉政機構得講法治
- 慈濟宮頒助學金 10生謝天上聖母
- 對戰金酒23連勝 璞園耶誕響叮噹
- 「VJ戀」分手曝光後 錦榮微博首PO說...
- 偉士車友助街友 平安夜送炒泡麵
- 亞矽中心揭牌 鄭文燦：不在複製矽谷，絕非炒地皮
- 沙崙什麼都有！南關社大邀各界見證成果
- MLB》避免滯銷 包提斯塔讓步願接受1年短約
- 微小說 醒悟
- 邵雨薇為愛下廚 就要男友灌迷湯
- CNN同志主播的聖誕節不一樣！遠赴緬甸脫衣洗大象
- 宋仲基《軍艦島》殺青 工作人員：以為他手要斷了
- 耶誕紅綠大戰 台啤連3克台銀
- 報復川普？中國重罰通用 波音也剉咧等
- 109名新科街頭藝人授證 林智堅：讓藝術豐富藝文氛圍
標題：中國封殺 一年再一年// 盧廣仲演唱會突喊卡
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email