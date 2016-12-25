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中國封殺 一年再一年// 盧廣仲演唱會突喊卡

2016-12-25

〔記者蔡琛儀／台北報導〕藝人盧廣仲去年被過氣藝人黃安檢舉，指他曾聲援台灣「反黑箱服貿」，自此遭中國政府、網民的惡勢力打壓，在中國活動全部銷聲匿跡。最近他忙拍戲，原本明年一月要在中國濟南辦公益演唱會，逐漸恢復活動，但有中國媒體報導，這場活動也被突然取消，推測盧遭打壓並未解除。對此，盧廣仲所屬的經紀公司「添翼」低調回應，演唱會非取消只是延期，更表示該場演出批文有過，迴避封殺的說法。

經紀公司低調稱延期

添翼表示，近期盧廣仲首次在戲劇擔綱男主角，戲份吃重的他，常忙到沒日沒夜，為了他的身體和演出品質，才決定把濟南的公益演唱會延期，尚不確定會延到何時，應該會在農曆年後，添翼不解演唱會延期早就公布，不知為何此時才被掀出來。

盧廣仲自去年被黃安舉報後，隨後在中國的兩場演出都被腰斬，雖公司緊急在微博發文滅火，但中國網友顯然不買單，連台灣網友都相當不諒解，搞得幾乎兩面不是人，今年他大部分活動都在台灣、日本等地，看似漸漸走出陰影，但這回又傳出做公益遇阻，中國網軍竟還一片叫好，堪稱是「黃安自走砲」下最慘的受害者。

黃安舉報 慘遭打壓

台港不少藝人曾遭黃安殘害，好友NoNo因為公開支持時代力量立委黃國昌，被黃安的砲火給打到；最令台灣網友憤怒的，莫過於南韓女團「TWICE」的周子瑜事件，黃安死咬她過去曾在節目上高舉國旗搞台獨，讓周子瑜和所屬團體代言、演出陸續被抽掉，最終竟逼得年幼的周子瑜自拍影片，承認「為自己是中國人而感到驕傲」，憔悴道歉的模樣讓台灣人民既心疼又憤怒；香港藝人黃秋生也被掃到。

貼上標籤 網軍就轟

此外，戴立忍今年七月同被中國網友質疑支持台獨，導致原本擔綱男主角的電影被換角，第十二屆中國全國人大常委會隨後更立法，明文規範未來中國製作方不得與「從事傷害民族情感活動」的境外組織或個人合作，強化監控演藝人員的意識形態，中國政府打壓台灣藝人的行徑再添一樁。

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  • 藝人盧廣仲去年被黃安檢舉，曾聲援台灣「反黑箱服貿」，即遭中國打壓，在中國活動全面停擺。原以為漸漸走出陰影，明年一月在中國濟南辦公益演唱會，卻突然被取消，推測禁令並未解除。（資料照）

    藝人盧廣仲去年被黃安檢舉，曾聲援台灣「反黑箱服貿」，即遭中國打壓，在中國活動全面停擺。原以為漸漸走出陰影，明年一月在中國濟南辦公益演唱會，卻突然被取消，推測禁令並未解除。（資料照）

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