2008～2018 CELINE TOP 10

2018-11-23

記者王瀅娟／台北報導

Phoebe Philo在Celine的10年創造了無數爆紅設計，不少自推出以來至今都是熱賣單品，在她離職確認之後，更是粉絲們必收的排行榜前10名。

Classic／2010早春

Classic是Phoebe上任後推出的第一款手袋，至今仍是最受顧客喜愛的手袋之一，是名符其實的「經典」。市面上肩揹方包何其多，但以Box小牛皮製作的Classic就是有種難以言喻的魅力，極簡、方正的線條，卻有著圓潤的感覺，散發奶油般的光澤，越看越有味道。除了肩揹，也可以改為手拿包使用，是一款可以在日常生活使用，也可以帶著赴宴的包款，完全貼合現代女性的需求。安．海瑟薇在扮演時裝網站創辦人的電影「高年級實習生」中便揹著Classic亮相。

Luggage／2010秋冬

「冏臉包」的Luggage，可能是Phoebe任內大多數人最有印象的Celine手袋。它不只眾多名人人手一只、橫掃街拍時尚，更重要的是有為數不少的「致敬」款，其中不乏知名品牌，就知道此包的火紅程度，但偏偏Phoebe認為這是一款個性十足的女性拿的手袋，因此即使每季推新款，數量卻不多，但越買不到越是激起眾人的擁有欲，一時人人到處搜尋爭搶。近年陸續推出的Phantom、Nano等變奏款，款款都是爆款，可說是Celine的熱賣神話。

Cabas／2010秋冬

Cabas就是一款再簡潔不過的購物袋，當初推出時也曾引起「有需要花這麼多錢買一只購物袋？」的質疑，然而熱賣至今的事實證明就算是一只購物袋，Phobe設計的就是比較得人疼！正是因為它很簡單，因此Phobe選用頂級柔軟的皮革製作，無襯裡、無拉鍊、無金屬裝飾，讓優質皮革自己說話，吸引品味人士心甘情願買單。實際使用後，它的大容量、輕巧、耐用、好揹提的優點自然浮現，因而深得人心，更重要的是，喜歡Phoebe設計的男士拿也不奇怪，奠定不敗地位。

Trapeze／2011秋冬

Trapeze結合了前三個爆紅款的特質於一身：Classic的黃銅鎖釦、Luggage的梯形包身設計與Cabas的大容量，它的熱賣也奠定了Celine日後推出的包款多為梯形設計的基礎。暱稱為「鞦韆包」的Trapeze（意為體操或馬戲團用的高空鞦韆）擁有具辨識度的外型，實用的隔間與容量，可手提外亦可側肩揹的實用性，除了吸引眾多名人隨身攜帶，更重要的是贏得了時尚OL的愛用，尤其是推出適合亞洲女生的小型款後，在銷售排行榜上更是居高不下，多年來持續推出多種顏色材質拼接設計，更不容易撞包。

Skate休閒鞋／2012早秋

懶人鞋（Slip-on Shoes）並非新創的鞋型，然而直到Phoebe把它納入設計中，它才從休閒運動鞋款搖身一變為時尚人士鞋櫃裡不可或缺的鞋款，甚至成為時裝週裡的街拍紅鞋。Skate設計靈感源自滑板鞋，它的風行代表著正裝與休閒界線開始模糊，近年流行的時尚運動風，以及精品與街頭的混搭甚至攜手合作，Skate功不可沒。即使是老爹鞋當紅的今日，Skate依然熱賣，持續推出新款。

Crombie大衣／2012秋冬

男士服裝元素一直以來都在Phoebe的設計中佔有重要的地位，2012年秋冬推出的Crombie大衣就是其中一個範例，採用高級羊毛面料製作，寬大的繭型單排釦大衣穿在女生身上，落肩剪裁、俐落線條，說有多帥就有多帥，賦予女生有力量的外型，看起來專業卻依然時髦有型，迅速成為眾多時尚人士與專業人士的最愛，多年來默默地持續推出，不見得是秀款，卻依然熱賣，是忠實粉絲一定會有一件。圖為今年秋冬款。

Trio／2013秋冬

Phoebe設計的手袋之所以受歡迎，除了外型簡潔時髦外，她總不忘要讓手袋發揮實用元素，而不只是一個漂亮的配件，Trio就是範例之一。設計過多款大型包款後，Trio可說是Celine的小型手袋代表，Phoebe將三個拉鍊小包（Pouch）以金屬釦結合在一起，再搭配可以斜揹的長肩揹帶，在當時是前所未見的設計。別小看這個奇想創意，它使得小型包款的收納功能大增，也可轉換為單層或雙層使用，因而迅速擄獲眾多名人揹Trio上街閒晃，入門價格與多種粉嫩色選更是令眾人著迷的原因。

Belt／2014秋冬

Belt手袋有著Celine標誌的梯型外觀，大容量自是不必說，前方特長的皮革扭結裝飾，讓它有了「鯰魚包」的可愛暱稱。除了手挽之外，也可側揹，因此深得時髦OL的心，也有不少模特兒在下秀時揹著它趴趴走。Belt的話題性或許不比前幾個爆紅包款，但卻細水長流地存在接下來的每個季度，貼合顧客需求推出多個尺寸。

Clasp／2017春夏

Phoebe的設計永遠都有驚喜，2017年春夏系列，她為Celine設計了一款復古的Clasp手袋，靈感源自1950年的醫生包，包身線條俐落，搭配傳統雙三角褶結構與黃銅金釦外框，然而卻以超長超大的尺寸出現在秀上，讓所有時髦人士看得心癢癢，恨不能馬上擁有。實際上市時，Phoebe多設計了較符合一般人日常使用需求的中型款，以及適合派對晚宴用的迷你款，古典優雅又帶有一絲摩登格調，迅速成為Celine迷的必收包款。

Clasp／2017春夏

Phoebe的設計永遠都有驚喜，2017年春夏系列，她為Celine設計了一款復古的Clasp手袋，靈感源自1950年的醫生包，包身線條俐落，搭配傳統雙三角褶結構與黃銅金釦外框，然而卻以超長超大的尺寸出現在秀上，讓所有時髦人士看得心癢癢，恨不能馬上擁有。實際上市時，Phoebe多設計了較符合一般人日常使用需求的中型款，以及適合派對晚宴用的迷你款，古典優雅又帶有一絲摩登格調，迅速成為Celine迷的必收包款。

Big Bag／2017秋冬

Big Bag是Phoebe為Celine操刀的最後一只IT Bag。從歷年的手袋命名不難發現，Phoebe為手袋取名字的方式真的很直白，大多數人在秀上看到Big Bag時的第一個感覺就是「好大！」它在小型包款當紅的時機出現，也說明了Phoebe往往反潮流而行的設計思維。Big Bag有著Celine包款很典型的梯型結構，雖然包身超大，然而使用超柔軟輕盈的皮革製作，因此兩側拉開有海量的置物空間，折入時攜帶方便，正前方裝飾的皮帶源自風衣腰帶，也具有實際的固定功能，極具個性，因而迅速登上熱賣手袋寶座，目前也有中型與小型款，以及水桶包的變奏款。

圖片提供／Celine

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