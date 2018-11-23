尋找下一個Phoebe Philo：Dries Van Noten

2018-11-23

文／烏鴉

精緻卻輕鬆

Dries Van Noten的設計就像他的花園般單純自然，這在銷售數字掛帥的世代特顯珍稀，在過去接受專訪時就曾表示：「時尚已變成一種產業，非常的商業化，導致當中少了一點藝術和工藝。我希望能連結兩者，呼應早期手工創作而非機器製造的世界。」他所操刀的衣服有種真正的自由，細心、廣泛且多變的，有著便服的輕鬆，也有精緻的魅力。由於強調手工製造，部分產品甚至會因為生產空間產生變異，畢竟能夠透過手搖紡織機製作的環境，大多是偏悶熱潮濕，但喜歡Dries Van Noten的消費者是不會介意這點差異，你可以一眼看出他們低調聰慧的特質，以及渴望與眾不同的內心。

Dries Van Noten最為人熟識的，就是他對於布料的運用，開場第一套落落大方的白色套裝，黃色點綴使用得恰到好處。（達志影像）

Dries Van Noten將布料當作畫布在上頭塗鴉，令人想起 Celine 2014 SS系列，現代感十足的創意，讓女模特兒一律短髮的設計也很自由。（達志影像）

亮眼的寶黃色皮革手拿包，存在感十分強烈，搭襯衣服細節相當用心。（達志影像）

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