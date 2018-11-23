尋找下一個Phoebe Philo：JIL SANDER

2018-11-23

文／烏鴉

率性極簡

在極簡一詞還不是那麼火紅之前，JIL SANDER就以他的世界觀在改變潮流，雖然目前改由Lucie Meier和Luke Meier坐鎮總監，但其洗鍊大方的路線依舊，相較過去更多了一份街頭率性，相信可以吸引到新一批粉絲支持。2019春夏是設計師Luke和Lucie Meier第三個成衣時裝秀季，大量的褲裝讓人不禁思考明年趨勢應該就是俊感風潮，值得注意的還有趣味感十足的惹眼包款，與 Phoebe Philo 概念相似的一色到底，比起拼接或是跳色更顯高段。

極具現代化的剪裁，JIL SANDER 在新任設計師的催化下，更上一層樓。（達志影像）

少見的大翻領連身服，加上左胸口袋讓工裝感加劇，JIL SANDER 用設計呈現出認真的女人最美麗。（達志影像）

女用方型公事包的出現率愈來愈高，而且帥氣手拿、獨立的感覺與 Phoebe Philo 想賦予女性力量的方向相當一致。（達志影像）

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