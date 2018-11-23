尋找下一個Phoebe Philo：Victoria Beckham

文／烏鴉
出色而都會
如果說到傳承，Victoria Beckham大概是最出色的那位；從辣妹到設計師，Victoria Beckham成立品牌恰好也已10年，自己曾是Celine粉絲的貝嫂，推出品牌風格硬冷簡約，眉角之間確有不少Phoebe Philo的影子，「時尚就是透過設計給女性力量，世界上每個女人都該是與眾不同。」你看就連中心思想都是如出一徹。2019春夏可以說徹頭徹尾替自己打造的衣櫃系列，白色褲子、輕便寬褲、蕾絲邊飾緞面吊帶背心、銀色長靴，以及大量潔白的套裝穿插著顏色點綴，強大的存在感令人無法忽視，是成功女性的代表之作。不過不管模特兒如何詮釋，還是抵不過貝嫂本人親自示範，帶貨能力這點跟Phoebe Philo也有得拼。
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貝嫂自從成為時裝設計師以來，每一季都卯足全勁，尤其在輪廓上努力，希望透過服裝給予女性力量。（達志影像）
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白天不懂夜的黑，但你得懂VB的美，連身的黑色套裝，巧妙地運用蕾絲收斂過分的正式，還很性感。
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紅配綠，在貝嫂眼中依舊合理，巧妙運用白色內搭作為收斂，讓金色足靴成為出色亮點。（達志影像）
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