尋找下一個Phoebe Philo：Victoria Beckham

2018-11-23

文／烏鴉

出色而都會

如果說到傳承，Victoria Beckham大概是最出色的那位；從辣妹到設計師，Victoria Beckham成立品牌恰好也已10年，自己曾是Celine粉絲的貝嫂，推出品牌風格硬冷簡約，眉角之間確有不少Phoebe Philo的影子，「時尚就是透過設計給女性力量，世界上每個女人都該是與眾不同。」你看就連中心思想都是如出一徹。2019春夏可以說徹頭徹尾替自己打造的衣櫃系列，白色褲子、輕便寬褲、蕾絲邊飾緞面吊帶背心、銀色長靴，以及大量潔白的套裝穿插著顏色點綴，強大的存在感令人無法忽視，是成功女性的代表之作。不過不管模特兒如何詮釋，還是抵不過貝嫂本人親自示範，帶貨能力這點跟Phoebe Philo也有得拼。

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