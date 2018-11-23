尋找下一個Phoebe Philo：Loewe

2018-11-23

文／烏鴉

工藝活化時尚

在這個數位化和量產技術取代靈魂與感受的時代，強調皮革工藝的西班牙品牌，在英國設計師Jonathan Anderson接手之後，大量與藝術家、裝置創意結合，搖身一變成為極具魅力的美妙設計，不停致力於為西班牙當地的優秀工藝悠久歷史做出貢獻；Jonathan曾說：「我一直在進行文化傳承的推廣，而不是把品牌奢侈化，好的傳統工藝融合設計，並不會使產品無聊。」最近在網紅圈子大紅的Gate Bag大小都十分搶手，熱銷的Puzzle Bag堪稱經典，還有那些令人嚮往的動物系列，據稱該品牌大量挖走了原本Celine時代的設計團隊，令人更加期待下一季品牌走向。

Loewe 2019年春夏女裝秀，選在巴黎聯合國教科文組織大樓（Maison de l’Unesco）舉行，延續設計師Jonathan Anderson 的異國文化風情。（達志影像）

大量的編織和針織紋理，寬鬆的輪廓與精緻的連身裙，展現出女性自由的愉悅。（達志影像）

新款Loewe手袋，簡約的皮革拼接，大方實用宛如Celine Trotteur Bag重生。（達志影像）

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