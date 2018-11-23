尋找下一個Phoebe Philo：Gabriela Hearst

2018-11-23

文／烏鴉

存在感

因為一只外型像是風琴的皮革包款而走紅的Gabriela Hearst，成功的因素不只是熱銷的產品，更有著完整的設計理念。包款大多取自對Gabriela啟發甚巨的女性命名，像是戴安娜王妃、美國歌手及社會活動家Nina Simone、藝術家Joni Mitchell…等等。內斂而又奢華的風格，令Gabriela Hearst業績不斷蒸蒸日上，就算不汲汲營營操作電子商務，因為品牌早已擁有與數十間選貨店合作的實力，想買到一顆最夯的Nina Bag 抱歉可能得等半年以上。春夏系列採用大量的亞麻材質，舒適、透氣的設定，讓時裝愛好者在炎熱的季節依舊能夠隨心所欲地層次搭配，存在感極強的包包配件也是值得注目的部分。

純色風潮來襲，一身白色、長配長的褲套裝，每一種單品的白都各有細節，簡單就展現出氣勢與高檔的氣質。（達志影像）

受到不少名人吹捧、訂單排上半年以上的Gabriela Hearst Nina Bag。(圖截自：Gabriela Hearst IG)

只能放進鈔票與信用卡片的小包，非常符合現在微包時代的潮流，在造型搭配上也很實用；相當搭襯褲裝的皮底鞋履，讓穿著者舒適也富有質感，是全心全意為了女性思考的設計單品。（達志影像）

只能放進鈔票與信用卡片的小包，非常符合現在微包時代的潮流，在造型搭配上也很實用；相當搭襯褲裝的皮底鞋履，讓穿著者舒適也富有質感，是全心全意為了女性思考的設計單品。（達志影像）

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