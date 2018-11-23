尋找下一個Phoebe Philo：The Row

2018-11-23

文／烏鴉

純粹的極致

由紐約名人Olsen姐妹花：Mary-Kate和Ashley Olsen創立的品牌The Row，是一個冷靜而尊貴的高嶺之花，只用純粹的單色調面料創造細膩的材質，寬鬆的剪裁、令人舒適的駝色與米色，在精神上可以說是非常接近Céline風格，完全抹消美國時尚只有運動裝束的潮流性，甚至比巴黎時裝更加極致，只是相對價格更為高貴，動輒十萬以上的洋裝、大衣，可是超乎一般職業婦女所能負擔。2019春夏的The Row延續過去幾個季節的素色與垂墜感，非常適合移動範圍都是地毯、或是不需要接觸到柏油路的消費者穿著，像是設計師自己。

嘗試過各種高手感面料，The Row 在質感運用上自然無懈可擊，就連剪裁也是藝術感十足。(圖截自：TheRow IG)

Over Sized 雖然是前幾季的主流，但是 The Row 顯然走出了另一種風味，綁帶設計增添了些許禪意。(圖截自：TheRow IG)

象牙白一直都是比純白更加高雅的配色，但鮮少有品牌敢推出從頭到腳還拖地的設計，但The Row做到了。(圖截自：TheRow IG)

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