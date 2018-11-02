2018-11-02

記者林欣若／台北報導

甜美色老爹鞋新風貌

笨重呆板、老氣過時，毫無時尚感可言的老爹鞋，經過改版進化後，以流線圓弧的輪廓重生，搭配粉嫩繽紛色彩，女性專屬的老爹鞋，甜美無比！

新生代名模如海莉‧鮑德溫（Hailey Baldwin）、貝拉‧哈迪（Bella Hadid）、肯黛兒‧珍娜（Kendall Jenner）人腳一雙。老爹鞋搭配牛仔褲和寬鬆上衣是最容易上手的造型，隨興休閒的態度和老爹鞋的街頭味一拍即合，也可加上中筒襪，更有復古味，將上衣換成緊身、短版或是露肩款式，是小露性感的女人味，老爹鞋搭配正裝如西裝外套、西裝褲以衝突對比強調個性，其他包括縮口褲、排釦褲、寬褲、九分褲，也都能利用老爹鞋穿搭出各種風情，在時尚秀場外，不少人以老爹鞋搭配長洋裝或是紗裙，展現新世代的摩登態度。

莫蘭迪灰

adidas Originals以90年代慢跑鞋為靈感，打造女性專屬的老爹鞋款Falcon，將經典基因解構，保有渾圓厚實的輪廓，但線條更流暢，Falcon少了老爹鞋的土氣，以摩登態度重現90年代復古精神。鞋面選用科技布料和麂皮材質，巧妙設計相呼應鞋頭和鞋跟，以反光材質的細節作點綴，近4公分厚的鞋底除了展現老爹鞋原有的厚重精神，同時也兼具內增高的小心機，配色以近來最具話題的莫蘭迪灰為主軸，搭配鮮豔的寶石藍、薄荷綠、鵝黃、淺粉，另外也有全黑和全白的潮流款，輕鬆打造街頭復古風。

圖片提供／adidas Originals