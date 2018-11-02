2018-11-02

記者林欣若／台北報導

當今最紅的醜鞋就屬老爹鞋，各界對這種老氣又笨重的鞋款原本並不看好，在高端精品品牌炒作下，卻成了潮流領頭羊，運動品牌也開始跟進，PUMA、FILA先前都推出限量款試水溫，結果一推出旋即完售，老爹鞋越罵越紅，品牌也推陳出新，保留復古、笨重的精髓，加上色彩和材質的變化，並搭載最新科技，繼小白鞋之後，老爹鞋勢不可擋！

運動科技 老爹鞋新靈魂

老爹鞋指的是流行於90年代的復古球鞋Clunky Sneaker、又稱為「Dad Shoes」，當時的鞋款以外型為重，如今運動科技不可同日而語，老爹鞋自然跟得上潮流，在復古的外型上，搭載最時髦的運動科技。

緩震科技

Reebok DMX（Dynamic Motion X）空氣流動緩震科技，是Reebok跑鞋科技上的一大里程碑，此項創新科技也運用在NBA戰神Allen Iverson穿著的知名戰鞋Reebok Answer上，鞋底的DMX空氣氣囊是最大特色，能提高緩震度及穩定性，帶來舒適的穿著體驗，Reebok保留DMX經典風骨，將Dad shoes復古輪廓以及經典厚實鞋底線條結合潮流元素，推出DMX Series 1200，復古灰黑色、新潮螢光撞色、由綠色點綴的經典白色等多色選擇，是復古與科技的完美結合。

圖片提供／Reebok