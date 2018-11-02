2018-11-02

文／黃笙

向街頭學習，維吉爾．阿伯拉赫（Virgil Abloh）

甫結束不久的2019春夏巴黎時裝週，Off-White帶來了一次運動與時尚的碰撞，以白色和螢光黃、綠為主，展現女性堅毅的獨立性；維吉爾．阿伯拉赫（Virgil Abloh）以格紋襯衫加白色T恤，搭配仿若沾滿各式顏料的牛仔褲和球鞋，顯露了他血液裡美式嘻哈基因。

身為黑人的維吉爾．阿伯拉赫（Virgil Abloh）自然對社群中環繞的Hip Hop文化並不陌生，他不僅喜歡玩滑板，也是一名愛好音樂的DJ，經常在派對中客串炒熱全場氣氛。身為Kanye West長期的創意顧問與好友，他致力於將街頭潮流與時尚文化融合，並將Hip Hop文化中的取樣、翻玩手法帶入原本奢華、精細的時裝。他曾表示：「現正經歷政治和藝術變為更加民主的階段」，時尚的話語權不再是掌握在少數的資產階級手上，而是由廣大的群體席捲而來，向上推動流行的變革。

寬大的T恤、牛仔褲搭配球鞋，無須刻意穿搭便展現其文化根源，自然而然地蘊涵風格，街頭服飾正藉由維吉爾．阿伯拉赫（Virgil Abloh）向時裝展示它們洶湧的力量。