2018-11-02

記者林欣若、王鶯娟／台北報導

細數醜鞋變時尚的前例不少，被暱稱「布希鞋」的Crocs曾登上倫敦時裝週成為Christopher Kane的秀場亮點，一體成型的布希鞋、高度增厚並換上鮮豔的顏色，鞋面上釘滿了各種裝飾的釘扣，頓時布希鞋也潮了起來；另外Crocs也曾與Balenciaga推出聯名款；而呆板笨重的勃肯鞋（Birkenstock）在舒適風潮的浪頭上，前幾年也意外翻紅。

老爹鞋的時尚之路

老爹鞋最早出現在去年6月發表、Balenciaga18春夏的男裝秀上，當天服裝秀的主題，創意總監Demna Gvasalia以「周末帶孩子在公園遊玩的父親」為靈感來創作，服裝秀就在巴黎一處林蔭公園，整場秀男模「攜家帶眷」瀰漫著一場父親與孩子在公園的假日約會，男模示範的「父親穿著」也十分復古，寬鬆而復古的大夾克、高腰褲，一雙看起來不起眼、厚底、鞋面還故意處理成舊舊的老爹鞋就在服裝秀後段，搭配一套中規中矩的風衣褲裝；無獨有偶的，同年度發表的Louis Vuitton18春夏女裝，一雙鞋面有著曲型弧度、厚底台的Archlight運動鞋，幾乎搭配了春夏絕大部分的女裝，後來上市的時尚後座力果然驚人，另外今年甫發表的19春夏Dior Men也看到了老爹鞋的蹤影。

老爹鞋時尚雄風席捲，厚底與球鞋的舒適性，引發不少追隨效應，不少設計師、名人踩著老爹鞋趴趴走，甚至帶動起運動鞋市場的老爹鞋商機，完全超乎預期。