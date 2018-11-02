記者林欣若、王鶯娟／台北報導
細數醜鞋變時尚的前例不少，被暱稱「布希鞋」的Crocs曾登上倫敦時裝週成為Christopher Kane的秀場亮點，一體成型的布希鞋、高度增厚並換上鮮豔的顏色，鞋面上釘滿了各種裝飾的釘扣，頓時布希鞋也潮了起來；另外Crocs也曾與Balenciaga推出聯名款；而呆板笨重的勃肯鞋（Birkenstock）在舒適風潮的浪頭上，前幾年也意外翻紅。
老爹鞋的時尚之路
老爹鞋最早出現在去年6月發表、Balenciaga18春夏的男裝秀上，當天服裝秀的主題，創意總監Demna Gvasalia以「周末帶孩子在公園遊玩的父親」為靈感來創作，服裝秀就在巴黎一處林蔭公園，整場秀男模「攜家帶眷」瀰漫著一場父親與孩子在公園的假日約會，男模示範的「父親穿著」也十分復古，寬鬆而復古的大夾克、高腰褲，一雙看起來不起眼、厚底、鞋面還故意處理成舊舊的老爹鞋就在服裝秀後段，搭配一套中規中矩的風衣褲裝；無獨有偶的，同年度發表的Louis Vuitton18春夏女裝，一雙鞋面有著曲型弧度、厚底台的Archlight運動鞋，幾乎搭配了春夏絕大部分的女裝，後來上市的時尚後座力果然驚人，另外今年甫發表的19春夏Dior Men也看到了老爹鞋的蹤影。
老爹鞋時尚雄風席捲，厚底與球鞋的舒適性，引發不少追隨效應，不少設計師、名人踩著老爹鞋趴趴走，甚至帶動起運動鞋市場的老爹鞋商機，完全超乎預期。
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一向穿著風格自有主張的設計師Marc Jacobs，出現在甫結束的19春夏Miu Miu服裝秀場外，厚底的老爹鞋墊高了份量，身上混搭了Prada漫畫風的皮外套、不只一次被拍到拎著Chanel鍊帶包，說Marc Jacobs是混搭時尚魔人，可一點都不為過。（達志影像）
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蕭敬騰穿著香奈兒的老爹鞋，剛走出18秋冬Chanel秀場，微笑打招呼。（達志影像）
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今年年初就穿上老爹鞋、為自己執掌最後一場Dior Homme謝幕的設計師Kris Van Assche，以全黑西上裝搭配黑色系的老爹鞋，完美道別Dior Homme設計生涯。（達志影像）
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2018紅遍天下其中一款精品老爹鞋，非她莫屬，圖為LOUIS VUITTON18春夏女裝，模特兒腳上的Archlight紅了一整年。（達志影像）
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19春夏Dior Men也有不少老爹鞋的蹤跡，剛從LV男裝換位接手Dior Men的設計師Kim Jones嗅到這股市場訊息，也為Dior Men備妥老爹鞋。（達志影像）
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這一場Balenciaga18春夏男裝秀在林蔭公園舉行，整場秀瀰漫著一場父親與孩子的公園約會的氛圍，秀上的男模透過服裝的轉化，個個變成了復古的八零年代裝扮的父親。（達志影像）
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老爹鞋首度靜悄悄出現在一套樸素風衣、西褲套裝上。