2018-11-02

文／黃笙

運動風潮席捲時尚圈，透過社群媒體的搜尋，你知道設計師私底下也是運動風潮的愛好者？基姆．瓊斯（Kim Jones）是個球鞋控；華裔設計師王大仁（Alexander Wang）每一次謝幕都以運動裝狂奔舞台；維吉爾．阿伯拉赫（Virgil Abloh）更是不折不扣的連帽T與球鞋的愛好者，看來運動風潮，他們不僅是創造者，也是實踐者阿！

球鞋控與旅行家，基姆．瓊斯（Kim Jones）

曾與NikeLab進行聯名的基姆．瓊斯（Kim Jones），是個不折不扣的球鞋愛好者，他曾經對外表示，擁有超過600雙的運動鞋，對於Jordan系列情有獨鍾，瀏覽基姆．瓊斯（Kim Jones）IG，時不時跑出新的球鞋照，雙雙都是重量級，完全是位球鞋狂人，無誤。

近日他再度於IG秀出曬鞋招牌動作，翹起二郎腿，旅行的風光成了最好的背景，這一張Fragment Design x Air Jordan 1的照片，旁文Tag了Fragment Design的品牌主理人：日本潮流教父藤原浩（Fujiwara Hiroshi），並註明「sample not for sale」，令人稱羨獨一無二的版本，也透露了兩人之間的深厚的情誼。

除了是個球鞋狂，基姆．瓊斯（Kim Jones）還是個旅行家，不只一次提到旅行是他發想時尚設計最大的靈感來源，在入主Dior Men首個時裝秀結束後，他立刻遁身大自然，在Instagram貼出了一連串有關自然風光與野生動物的照片，IG打卡地點先是印尼、西班牙，接著又去了肯亞，完全是個世界旅行家。