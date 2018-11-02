2018-11-02

文／黃笙

運動風到底，王大仁Alexander Wang

隨著同名品牌Alexander Wang脫離紐約時裝週的首秀來到了尾聲，今年將滿35歲的美籍臺裔設計師王大仁從後臺竄出，以他標誌性充滿活力的謝幕，奔跑向觀眾致意；他身著黑色T恤、白底印花短褲，搭配與Adidas的聯名球鞋，以簡單的黑、白、灰色調，展現新世代隨性不羈的活潑性格。

對於人緣極好、在紐約開創個人服裝事業且大受歡迎的Alexander Wang而言，這裡的人們與街頭風格，一直是他靈感的來源，他結交了許多明星或是Model好友，並從這些閨密的生活中，汲取消費者的需求，和引起旋風的流行重點；他認為每個人都是代表自己的品牌，厭棄時尚的奢華性，強調自由和對態度的形塑，這不僅反映在俐落的品牌設計上，同時也展現在他的穿著中，無論是日常與紅毯，皆以一貫的運動休閒風輕鬆面對。