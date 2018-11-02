2018-11-02

記者林欣若／台北報導

氣墊美學

PUMA在1998年推出CELL氣墊科技，六角形的TPU結構帶來更穩定、高彈性、與絕佳耐用效能，讓因應而生的 PUMA CELL Endura成為90年代最受歡迎的跑鞋，相隔20年，趁著復古鞋潮如火如荼之勢，CELL Endura強勢回歸，創新TPU提升穿著舒適度，大底前掌、中段都能看到氣囊內的六角形輪廓，鞋身則加入獨特設計鞋帶支撐系統，以細線加強局部穩定功能，EVA中底巧妙搭配綠色搶眼外露的CELL氣墊科技更是視覺一大亮點。

圖片提供／PUMA