19春夏紐約時裝週：Marc Jacobs

2018-10-12

記者林欣若／綜合外電報導

繁花似錦是自然的風景，也是春日的華服。

棉花糖花園

商業色彩濃厚的紐約時裝週，追隨潮流、迎合市場的作品是主流，Marc Jacobs把這些世俗條件拋在一旁，堅持服裝秀就是一場表演，要讓看秀的人無限驚喜、讚嘆連連，因而Marc Jacobs的每一場秀，偌大的秀場沒有任何華麗裝飾，座椅擺設也是簡單透明，就是希望觀眾能純粹地感受服裝所帶來的視覺饗宴，2019春夏系列，柔和的色彩與盛放的花朵，帶來似雲朵、如棉花一般的輕盈瑰麗。

花衣綻放： 腰間、頸間、裙襬間、腕間……

「每季設計我總會回頭參考我以往的設計，以及我一直喜愛的設計師作品，每每都激勵我創造出新一季的設計，這系列展現出非常輕盈，乾淨、華美的氛圍，就像是粉嫩版的秋冬系列。」Marc Jacobs說得誠實，這系列確實有不少2018秋冬系列的影子，包括取材自80年代的肩線設計外套，高腰寬管褲和過膝裙，不過到了2019春夏，這些強調女性自主的元素，不再那麼強勢張揚，而是以柔和的色彩讓女性力量變得更平易近人。

整個系列以粉彩棉花糖般的色系貫穿，肩頸和腰間有著誇張花朵綻放的摺飾，另外也有不少華麗、多層次的羽飾裙襬，Marc Jacobs藉由這些繁複誇張的綴飾，加強服裝的分量，尤其在肩部、和頸部更是華麗得無與倫比，這些細節，都是為了強化女性力量的展示，在柔軟浪漫的女人味中，巧妙偷渡了女性主義。

圖片提供／Marc Jacobs