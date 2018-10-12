19春夏紐約時裝週：Michael Kors

2018-10-12

記者林欣若／綜合外電報導

旅行是春夏系列最受歡迎的主題，設計師們將鍾愛的旅行回憶表現在服裝上，透過顏色、印花、剪裁，重遊美好的夢奇地。

烏托邦海灘派對

MICHAEL KORS COLLECTION 2019春季系列選在曼哈頓西南端的17號碼頭（Pier 17）登場，以布魯克林大橋為背景、空曠愜意聞得到海水氣息的空間，與這一季的主題：烏托邦海灘派對完美呼應。

青綠色、西瓜紅、柿子黃 濃豔中南美洲風情

「旅行是我一切的靈感來源，春季系列從我喜歡的目的地中獲取了一些元素。」這不是Michael Kors第一次以旅行為主題，過往他也多次以實用主義為基礎打造渡假系列，但都不脫都會女性洗練優雅的風格。這一季Michael Kors大膽跳脫都會優雅的框架，青綠色、西瓜紅、柿子黃、檸檬黃、青檸色等高飽和度色彩，搭配繽紛盛開的花卉及海底生物圖案與斑馬紋和豹紋，將中南美洲的熱情奔放以明亮的色彩完整展現，輔以浪漫的刺繡、精緻的手工編織蕾絲以及大量珠飾的點綴，凸顯部落風情，增添渡假裝的精緻感。

延續Michael Kors前幾季對運動風的興趣，這一季他再度在渡假的浪漫主義中融入運動風，休閒運動服被重新演繹，帶有金屬光澤的防磨外套、羊絨衛衣、手工刺繡牛仔褲、金屬質感的錦緞，奢華又實用；青春洋溢的流蘇夾克、短裙、長褲和單肩包、顯眼的手繪花卉巨蟒圖案，時髦又百搭；充滿魅力的工裝褲、展露修長雙腿的熱褲、光面的側條紋運動褲、誇張的闊腿褲，則是充滿個性的單品。

配件部分，這一季的包款和鞋履款式多樣，從絨面皮木底鞋、粗獷設計涼鞋到運動鞋，涵蓋各種風格，帆布背包和雙肩背包，完美適用都會生活與海灘派對。

圖片提供／Michael Kors