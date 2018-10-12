19春夏紐約時裝週：Proenza Schouler

2018-10-12

記者林欣若／綜合外電報導

將美國經典文化融入設計，設計師透過服裝展現對這個國家的深刻情感

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多變丹寧×城市樣貌 紐約風格

19春夏，Proenza Schouler從巴黎高訂週重回紐約時裝週，紐約是情感連結最深的城市，也是一切的起點，設計師Jack McCollough以春夏系列帶領著大家一同探索美式風情，創造出以實穿精神為主的服裝系列，在注入新元素的同時也遵從著Proenza Schouler的品牌初衷，體現紐約女性的多樣化面貌。

紐約意象：城市丹寧、絕緣膠帶銀色、自由女神像……

最能體現美式風情的布料，非丹寧莫屬，這一季可說是以丹寧為主軸延伸出的系列，純色丹寧、水洗丹寧、仿舊丹寧被裁製成及膝裙、洋裝、襯衫、甚至西裝外套，搭配斜紋布（cotton gabardine）與府綢（poplin）等布料以各式處理技巧重新詮釋，在當代城市生活風格中注入手作感。

紐約的建築風貌也成了春夏系列的靈感，以銀色背心或銀色襯衫象徵都市裡常用的絕緣膠帶凸顯冷冽的都會感；襯衫和洋裝上緊密排列的方型與圓錐形鉚釘，如同由空中俯瞰紐約時，密密麻麻群聚的建築物；自由女神像、玻璃帷幕建築成為服裝上的圖案，更是不言而喻的城市印象，也顯見設計師對這座城市用情至深。

圖片提供／Proenza Schouler