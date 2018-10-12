19春夏紐約時裝週：Tory Burch

2018-10-12

記者林欣若／綜合外電報導

旅行是春夏系列最受歡迎的主題，設計師們將鍾愛的旅行回憶表現在服裝上，透過顏色、印花、剪裁，重遊美好的夢奇地。

郵輪上的美好假期

對設計師Tory Burch而言，家族旅行是她最愉快的童年回憶，每年夏天跟著父母登上郵輪，從義大利和希臘前往摩洛哥和西班牙，展開一段海上之旅，踏在異國土地上的新鮮與驚奇，為她往後的設計之路提供厚實的養分，2019春夏系列，便是將旅遊時珍貴的吉光片羽，從腦海中的記憶搬到了伸展台上。

獵裝、襯衫、復古絲巾 渡假裝到都會裝

Tory Burch將父母親旅遊時的裝束融合後重新創作，父親在摩洛哥穿的獵裝以及訂製襯衫，在春夏系列中加了腰線修飾，成了帥氣休閒的女裝，簡單的單品透過多層次的搭配，打造出充滿魅力的休閒渡假穿搭；母親常用的絲巾圖案，Tory Burch加入她喜愛的橘色、綠色和藍色，洋溢著異國風情的鳥類印花滿佈洋裝、襯衫、褲裝和薄外套。

除了她與父母之間的記憶連結，Tory Burch也融入了她與一對雙胞胎兒子的關聯記號，Gemini Link雙圈鏈接圖紋是以她的星座：雙子座，以及雙胞胎為靈感而設計，原本是包款上的金屬鏈結，這一季成了服裝上的印花，而其他細節包括水手服、船錨、海洋條紋，都是源自於童年時期愉快的郵輪之旅。

圖片提供／Tory Burch