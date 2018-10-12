19春夏紐約時裝週：Coach

2018-10-12

記者林欣若／綜合外電報導

將美國經典文化融入設計，設計師透過服裝展現對這個國家的深刻情感。

工業風×浪漫風 現代美國

以金屬結構的恐龍為主角，四周散落了古董車、鞦韆、汽油桶，Coach 2019春夏發表會的現場佈置，由各種斑駁殘破的道具以及沙地揉合出復古的美西沙漠風情，但整體擺設又帶有強烈的現代工業風，點出了創意總監Stuart Ververs這一季的主題：解構、重組，拼接、重生。

及地洋裝華麗轉身

從2018春夏開始洋裝就是Coach的重點單品，Stuart Ververs以一系列帶有鄉村印花或性感蕾絲的洋裝，打造青春甜美的Coach女孩形象，這一季Stuart Ververs在青春甜美之餘增添更多浪漫唯美，洋裝融入維多利亞時期風格，裙襬及地、袖子飄逸的洋裝點綴大量的荷葉邊、刺繡和蕾絲，極度女性化的洋裝在帥氣流蘇、皮革雕花、皮革騎士外套襯托下，對比出剛柔衝突美感，相較前幾季的碎花鄉村風，這一季的洋裝更有華麗復古的姿態。

迪士尼嘻哈變身

另一個新舊交融、解構重組的主題是與迪士尼的聯名系列，這是Coach與迪士尼第四次合作，Stuart Ververs認為聯名系列是「重新定位美國流行文化，為未來留下來紀念之物」。《小飛象》、《小鹿斑比》、《貓兒歷險記》這些動畫裡的經典角色，躍上帶有90年代嘻哈風情的帽T和包款配件，趣味卡通、西部風情、嘻哈街頭、維多利亞等各種風馬牛不相及的風格在Stuart Ververs的融會貫穿下，成了Coach獨樹一幟的現代American look。

圖片提供／Coach