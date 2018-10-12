19春夏紐約時裝週：CALVIN KLEIN 205W39NYC

2018-10-12

記者林欣若／綜合外電報導

將美國經典文化融入設計，設計師透過服裝展現對這個國家的深刻情感。

畢業生×大白鯊 美式叛逆

繼2018春夏系列以好萊塢恐怖電影為主題，CALVIN KLEIN首席創意總監Raf Simons再度聚焦美國電影。他以1967年上映的《畢業生》（The Graduate）和1975年上映的《大白鯊》（JAWS）為靈感，推出CALVIN KLEIN 205W39NYC 2019春夏系列，兩部片分別代表了越軌、掠食者的概念、以及對於權威的根本性質疑，在Raf Simons眼中，這是一種典型的美式叛逆。

「無論是實質或心理層面，美國大陸啟發了CALVIN KLEIN，任何一場橫跨美國的旅行，最終都不可避免到達陸塊的邊緣：大海。大海既代表了無與倫比的美麗，但又同時具有極度緊繃的張力，兩個世界在陸地與海洋之間相遇，甚或是碰撞，這是一種未知感，並且是一種誘惑。」Raf Simons如此表示，秀場佈置利用投影機在牆面上投射出波光粼粼的大海，同時呼應《大白鯊》這個主題和Raf Simons心中的海洋意象。

時尚的電影想像：潛水衣、仕女洋裝、學士袍……

《大白鯊》的票房超過4億美金，電影造成的文化效應和審美標準，深深影響美國大眾，Raf Simons以多層次、刻意破損材質、裙子如撕裂般的開岔，製造有如大白鯊利齒撕扯的效果；潛水裝也登上時裝伸展台，Raf Simons讓模特兒單穿潛水裝，或外罩百褶裙，或以潛水布料製成連身裙，都是對《大白鯊》的致敬和反思。

另一部電影《畢業生》描述有夫之婦色誘剛畢業的大學生，探討了禁忌與誘惑、家庭中不同世代的轉變，Raf Simons特地以畢業生的學士帽，有如學士袍的風衣或大衣，讓模特兒變身為畢業生。另外，洋裝的輪廓及腰間珠寶裝飾的別針，令人聯想到《畢業生》中，由Anne Bancroft飾演的羅賓森太太所穿著的精緻洋裝，以及充滿魅力的熟女韻味。

圖片提供／CALVIN KLEIN、Coach、Proenza Schouler