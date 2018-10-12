19春夏紐約時裝週：Alice + Olivia

2018-10-12

記者林欣若／綜合外電報導

繁花似錦是自然的風景，也是春日的華服。

漫步世界花園

從巴黎、普羅旺斯，到摩洛哥、義大利、甚至東京，融合世界各地的服裝剪裁和色彩，洋溢著活力的彩虹色調和搶眼的印花，混搭螢光黃色、罌粟花紅、薰衣草紫和海水藍，Alice + Olivia的2019春夏系列展現了世界各地的女性以及她們充滿活力的國家文化。

花園旅程： 花海、磚花、條紋印花……

設計師Stacey Bendet對印花有著狂熱的偏執，每一季她從藝術、旅行、文化中汲取靈感化為各式印花，精采了每個服裝系列，2019春夏系列的印花充滿世界風采，花都巴黎的鬱金香花海、巴黎鐵塔讓禮服圓裙有如明信片；向南出發前往蔚藍海岸，矢車菊藍色、白色網紗、磁磚印花是浪漫、天馬行空的系列單品；摩洛哥的馬拉喀什以目不暇給的印花、珠飾及鮮豔顏色，令人過目不忘；義大利波西諾塔以粉藍色結合亮色罌粟花卉印花，帶來熱情的義式風情；墨西哥系列受到節慶氛圍啟發，明亮的罌粟紅、黃綠、粉藍搭配滿版花卉，熱鬧非凡，最後到達東京這個充滿繽紛色彩與趣味的城市，大量的珠飾裝飾、混合了霓紅色調的星空藍、薄荷綠以及藍紫色的洋裝，象徵多元並存的東京文化。

圖片提供／Alice + Olivia