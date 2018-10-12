19春夏紐約時裝週：3.1 Phillip Lim

2018-10-12

記者林欣若／綜合外電報導

旅行是春夏系列最受歡迎的主題，設計師們將鍾愛的旅行回憶表現在服裝上，透過顏色、印花、剪裁，重遊美好的夢奇地。

摩洛哥游牧精神

民族風情在設計師Phillip Lim的演繹之下，保留多層次以及隨興不羈的本質，省去雜沓和混亂，打造了全新精緻而簡約的現代民族風，3.1 Phillip Lim 2019春夏系列，再度以逃離現實的游牧之旅為主軸，這次主題人物從吉普賽人轉移成摩洛哥沙漠的柏柏爾族，3.1 Phillip Lim帶來了不拘一格、生動且性感的服裝系列。

粗毛呢、毛線邊拼接、普普印花 摩登民族風

「本季的靈感來自先前的系列，那時將旅行的足跡全然展現，這次我希望減少一點旅行的意味，但保留游牧的氛圍。」Phillip Lim說明了他的創作理念，他利用柏柏爾族的傳統織品如粗毛呢、毛線邊拼接帶來濃濃的民族風情，以游牧民族的傳統紡織品服飾，打造逃離至沙漠烏托邦的自由奔放信念，結合1960年代的復古未來主義，呈現出普普風印花是這一季最重要的圖騰，以圖樣的堆疊及鮮豔的色彩塑造創新的趣味，同時增添了青春的女性氣質。

在傳統而復古的輪廓基礎上，Phillip Lim又加入了未來感，有如建築風格般的領口線條、醒目的銀色，呼應60年代風靡一時的太空主義，這種未來感也展現在配件上，金屬手把、金屬裝飾零件及金屬流蘇細節為這一季包款設計的重點。

圖片提供／3.1 Phillip Lim