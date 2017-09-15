黑魔力深綠色 入秋魅力時刻

2017-09-15

〔記者方惠宗／台北報導〕時序入秋，頂級時計以新色呼應新季來臨。宇舶（Hublot）為動力儲存長達10日的自製機芯Big Bang Meca-10腕錶家族添上魔力黑陶瓷腕錶，沛納海則以深綠色錶盤為三款古典錶殼、Radiomir、Radiomir 1940與Luminor 1950帶來獨特的色彩組合。

宇舶Big Bang Meca-10魔力黑陶瓷腕錶的錶殼由黑色陶瓷製成，搭載百分百自行設計及研發的手上鏈HUB1201機芯，特色在於展現精妙機械結構的鏤空設計，並且具有長達10日的強大動力儲存；10日動力儲存具備雙顯示功能，其一於3點鐘位置，動力的最後2天會逐漸顯露紅點以示提醒，而6點鐘位置的齒輪標示0至10，顯示動力儲存的剩餘天數。面盤採鏤空設計，可透視7點鐘位置的擺輪系統。該系列自2016 研發問市後，共有King Gold皇金款、鈦金屬款與Magic Gold魔力金款，此刻添入魔力黑陶瓷款，再次以獨創材質重新定義微型機械、完全展現機芯之美。

沛納海（Panerai）亦以罕見的色彩推出僅於沛納海專賣店獨家發售的全新作品；3款古典錶殼Radiomir、Radiomir 1940及 Luminor 1950均配備深綠色錶盤，襯以米白色夜光時標和鍍金指針，精鋼或鈦金屬錶殼配上天然棕色皮革錶帶，造型奪目出眾，突顯鍍金針的優雅氣質，亦令錶款散發一股獨特的運動風格。

圖片提供：Hublot、Panerai