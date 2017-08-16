戴上芝柏大眼睛 王麗雅錶情酷豔

〔記者方惠宗／台北報導〕瑞士高級腕錶製造商芝柏（Girard Perregaux）傳說中的「大眼睛」昨（15）日現身台北寶鴻堂旗艦店。這款在錶盤上宛如擁有一雙萌眼、巧妙展現酷勁的鈦金屬自動腕錶被冠以「Neo-Bridges」之名，一方面流淌製錶歷史中最知名的「金橋」血統，一方面彰顯前衛與明快的風格，成功連接傳統製錶與創新革命兩個世界。
當芝柏於今年日內瓦錶展（SIHH）首度發表Neo-Bridges鈦金屬自動腕錶，馬上吸引顧客訂單超過錶廠年定產量。據悉，不少錶商就是受到腕錶上這對水平「大眼」所吸引；左側是微型自動盤、另一為發條盒，再加上一對紅寶石軸心，乍看之下有如一雙萌味十足的大眼；極致簡約的錶盤設計與恰如鏤空面具的錶橋形狀，烘托底下的機械結構；配備「盒狀」藍寶水晶鏡面、錶底採用通透晶瑩的藍寶水晶等精密細膩的設計，不僅提供充足的讀時空間，以208件零件組成的機械結構更是一覽無遺。
芝柏於發表會上亦展出全新恆定動力擒縱L.M.腕錶與天象儀三軸陀飛輪腕錶。前者獲日內瓦鐘錶大賞最高殊榮「金手指獎」（Aiguille d’Or）。「天象儀」腕錶乃匯集三軸陀飛輪、24小時完整旋轉一周的地球儀與月相顯示於一身，傳承芝柏最具代表性的製錶美學。