101錶展華麗的冒險

2017-08-11

〔記者方惠宗／台北報導〕台北101即將展開「華麗的冒險」！台北101購物中心宣布，第五屆台北101頂級珠寶腕錶大賞（Watch & Jewelry Salon）將於9月2日開展，展至10月1日，屆時於4樓都會廣場暨全館將迎接本年度最受矚目的頂級工藝品。特別的是，今年展場設計將以三大展區呈現「華麗的冒險」主題，包括展出潛水與藍色系腕錶的「海洋遨遊」、匯聚珠寶與天文星象錶系列的「璀璨星空」，以及專為極限運動、賽車聯名作品打造的「競速冒險」展區，匯集愛彼、伯爵、宇舶錶等11家頂級錶廠最具話題的新作，以國際錶展般的高規格展館開放民眾一覽精采作品。

迎接盛事，多家品牌祭出台北101獨家作品，例如前衛個性的蕭邦Ice Cube Pure系列、顏色時髦且具有300公尺深度防水性能的愛彼皇家橡樹離岸型潛水錶，以及集結時間等式顯示、60秒鈦金屬框架陀飛輪以及萬年曆等三大複雜功能於一身的寶璣航海系列Marine Equation Marchante 5887腕錶。伯爵亦推出不僅是台北101獨家、更是全球獨家的Limelight 頂級珠寶神秘腕錶；當開啟兩顆馬眼形切割美鑽，密鑲滿鑽以及鑲嵌玻里尼西亞珍珠母貝的兩個面盤光彩活現於眼前，是本屆台北101頂級珠寶腕錶大賞必看之寶。

本屆台北101頂級珠寶腕錶大賞開放15至20人的團體導覽預約，預約專線：（02）8101-8927，或Email至mkt01@tfc101.com.tw。

圖片提供：台北101購物中心